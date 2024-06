Honden Festival in Oosterparkwijk: “Hondenrace, behendigheidstraining en gezondheidscheck”

Foto: ingezonden

In de Oosterparkwijk vindt volgend weekend het Honden Festival plaats. Door middel van een Snuffeltocht kom je met je viervoeter langs verschillende locaties.

“Op elke locatie is iets te doen”, vertelt de organisatie. “De route doet onder andere Het Oude Politiebureau aan maar ook wijkcentrum bij Van Houten en Ons Belang. Deelnemers kunnen op elke gewenste locatie aan de route starten. Tijdens hun tocht komen ze met hun dier allerlei activiteiten tegen. Zo is er een hondenkoekjes proeverij. Je hond krijgt drie koekjes voorgelegd waarbij het dier mag kiezen welke hij opeet. Een zakje van de ‘winnaar’ krijg je mee naar huis. Elders op de route kan je hond deelnemen aan een spetterparcours. Daarmee willen we laten zien dat het belangrijk is dat je hond op warme dagen af kan koelen.”

Ook is er een behendigheidsparcours op de route te vinden. “Slalommen, tunnels en het maken van sprongen komt allemaal voorbij bij dit onderdeel. Daarnaast is het mogelijk om een gezondheidscheck bij je hond uit te voeren en kun je aanschuiven bij gedragstherapeut Karin Tuinhout. Zij kan je advies geven wat je bijvoorbeeld kunt doen als je hond je arm uit de kom trekt tijdens het wandelen. Daarnaast is het mogelijk om aan de slag te gaan met het poetsen van de hond zijn tanden, is er een kunstenaar aanwezig die van je hond een karikatuur kan maken en kun je de halsband pimpen.”

Het Hondenfestival wordt georganiseerd door de Oosterparkwijk in samenwerking met het Terra College. Het vindt plaats op zaterdag 29 juni van 13.00 tot 16.00 uur. Aanmelden voor dit evenement kan op deze website. Op deze pagina vind je meer informatie.