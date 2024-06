Hoe houdt Stadsbeheer de ‘open huiskamer’ van Groningen schoon? Kom het komende zaterdag te weten op de Grote Markt

Foto: Stella Dekker voor Gemeente Groningen

Medewerkers van Stadsbeheer laten komende zaterdagmiddag op de Grote Markt zien hoe het plein en de rest van de binnenstad worden schoongehouden.

Op de Grote Markt staat dan een deel van het wagenpark van Stadsbeheer opgesteld. Bezoekers mogen mee de lucht in met een hoogwerker, een kijkje nemen in een glaswagen en een schaftkeet van binnen zien. Daarnaast is er een ‘grijpertjesrace’, waarbij bezoekers mogen proberen als snelste zwerfvuil op een parcours met een grijper te verzamelen. Voor kinderen is er een speurtocht en een zoektocht naar een weesfiets in een vol fietsenrek.

De ‘Open Huiskamer’, de naam die de gemeente het evenement heeft gegeven, is bedoeld om inwoners te informeren en te betrekken bij het beheer van de openbare ruimte. Er wordt gewerkt aan een nieuwe strategie voor het beheer van de openbare ruimte. Afgelopen najaar gingen medewerkers hierover al in gesprek met inwoners. Op de Grote Markt kunnen inwoners alvast ontdekken welke richting het opgaat. De nieuwe strategie wordt begin volgend jaar in de gemeenteraad besproken.