HFC’15 verslaat Zwaagwesteinde en bereikt nacompetitie finale

HFC'15 - Zwaagwesteinde (Foto Martijn Minnema)

HFC’15 speelt voor handhaving in de derde klasse, vanmiddag werd thuis met 2-0 van Zwaagwesteinde gewonnen waardoor de Hoogkerkers zich hebben geplaatst voor de finale. Die is volgende week op neutraal terrein, dan treft HFC’15 wederom een Noord-Oost Friese opponent, SC Twijzel.



Zowel HFC’15 als Zwaagwesteinde speelde afgelopen seizoen in de derde klasse. HFC’15 eindigde tiende in 3C, Zwaagwesteinde twaalfde in 3B. Met het thuisvoordeel erbij leek HFC’15 vooraf licht favoriet maar daar was het eerste kwart van de wedstrijd niets van te zien. De Westereenders hadden meer balbezit en HFC’15 moest vaker terug dan dat ze vooruit konden. Van goed voetbal was voor rust geen sprake, van kansen ook niet of nauwelijks. De enige echt grote kans was na 25 minuten voor Rick van Lent maar hij schoot in riante positie op de voeten van de Friese keeper.

HFC’15 kwam naar mate de eerste helft vorderde wel wat beter in de wedstrijd, maar er ging aan beide kanten zoveel fout dat de (vooral vanuit Zwaagwesteinde redelijk massaal opgekomen) toeschouwers zich vooral met de spanning moesten vermaken.

Leukere tweede helft

Het eerste kwartier na rust was de leukste fase. Al na een minuut kwam HFC’15 op 1-0, Frank Volkers schoot een teruggelegde bal keurig tegen de touwen. De Westereen was prompt wakker, in het daaropvolgende kwartier ontsnapte HFC’15 enkele malen aan de 1-1. In de 53′ minuut was Zwaagwesteinde het dichtstbij de 1-1, Sven Rozema schoot tegen de lat. Een halve minuut later kopte Rozema bij een fraaie kans net over. Vier minuten later zwijnde HFC’15 opnieuw. Tot drie keer toe werd het doel onder vuur genomen, maar drie grote kansen op rij werden respectievelijk op de keeper geschoten, van de lijn gehaald en ongecontroleerd naast geschoten. HFC’15 mocht in het eerste kwartier een vrije trap nemen op een gevaarlijke plek, maar Volkers schoot de bal in de muur.



Uiteindelijk bleek dat de Friezen daarmee hun kruit wel zo’n beetje verschoten hadden, ze bleven aanvallen, waren soms dreigend, maar heel erg in de problemen kwam de thuisclub niet. In de slotfase waren de grootste kansen voor het counterende HFC’15 en uiteindelijk was het invaller Rutger Hofsteenge die kort voor tijd de verlossende 2-0 binnen schoot. Hij ging er op links vandoor en schoof de bal langs de keeper, daarmee was het pleit in de 89’minuut beslecht.

HFC’15 speelt volgende week zaterdag tegen Twijzel (elfde in 3B), Zwaagwesteinde is gedegradeerd naar de vierde klasse.