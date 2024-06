Het Heelal Deze Maand: de Groningse sterrenhemel in juni

Lichtende nachtwolken boven het Bargerveen in Drenthe. Foto: Hrald - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7141273

De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant en dat geldt zeker voor sterrenkundige Jeffrey Bout. Hij vertelt tijdens de OOG Ochtendshow over wat er te zien is aan de Groningse sterrenhemel en wat er te doen is op het gebied van sterrenkunde.

‘We zitten in de grijze nachten. Het wordt niet echt donker, omdat de zon net achter de horizon zit. Nu gaan we richting 21 juni, de kortste nacht. Mooi gezicht is altijd het maansikkeltje als die ’s avonds te zien is. Komend weekend staat de maan in de buurt van de twee sterren Castor en Pollux van het sterrenbeeld de Tweelingen. In de tweede helft van de nacht zijn verschillende planeten te zien. Saturnus is eind juni vanaf 1 uur ’s nachts te zien. Jupiter en Mars zijn laat in de nacht te zien.’

‘In de zomer zijn de lichtende nachtwolken weer te zien vanaf half juni. Als het net voorbij de schemering is, kun je in het noorden heel opvallende wolken zien. Die hangen op zo’n tachtig kilometer hoogte in de richting van Scandinavië waar ze verlicht worden door de zon. Ze zijn heel wit en zilverachtig, wat ontstaat door ijskristallen.’

‘Deze zomer kun je wadlopen in de nacht bij maanlicht of suppen bij volle maan in Winsum op 21 juni om 22:00 uur ’s avonds. Meer informatie staat op de website van nachtvanhetwad.nl’

Wil je een keer sterrenkijken bij het Lauwersmeer? Of naar een lezing van sterrenkundige Jeffrey Bout? Of een overzicht van plekken krijgen waar je iets met sterrenkunde in Groningen kunt doen? Kijk op sterrenkundevoorjou.nl

