Henri Haan over zijn coming out: “Mijn vader accepteerde het niet”

Henri Haan is vroeger radio-dj geweest bij OOG. Tegenwoordig is hij te horen bij onder andere Radio4All, waar hij het enige landelijke LHBTIQ+-programma maakt: Out Loud! In aanloop naar Roze Zaterdag, de landelijke pride, vertelt Henri over zijn lastige coming out.

Henri neemt ons 49 jaar mee terug in de tijd. Hij wordt geboren in een dorpje bij Emmen, waar hij opgroeit in een hervormd gezin. Het geloof speelt een belangrijk rol in zijn leven en dat van zijn familie. Henri gaat naar de kerk en volgt bijbelles. Hij leeft zoals zijn familie wil dat hij doet, maar hij voelt zich anders.

Dat begint al op zijn negende, wanneer hij merkt dat hij andere jongetjes erg interessant vindt. Hij komt er al op jonge leeftijd achter dat hij op mannen valt, maar hij houdt het voor zich. “In mijn hoofd speelden zich wel duizend scenario’s af van hoe het zou zijn om het tegen mijn ouders te vertellen.”

Als hij zeventien jaar is, komt hij uiteindelijk uit de kast bij zijn familie. Maar hun reactie zorgt ervoor dat Henri uit huis vlucht. Hij heeft geen dak meer boven zijn hoofd en komt op de bank bij vrienden terecht. Benieuwd naar Henri’s hele verhaal? Bekijk bovenstaande video.