Harense kerken deze hele maand in actie voor kinderen minimagezinnen: “Er is veel enthousiasme”

Foto: Gorechtkerk Haren

In Haren is zondag een actie gestart met als doel om 260 rugzakjes te vullen met verrassingen voor kinderen uit minimagezinnen. De actie vindt deze hele maand nog plaats.

“Vorig jaar hebben we deze actie ook gehouden”, vertelt Magdalena Hartlief-Mellema van de Gorechtkerk. “Toen deden er twee kerken aan de actie mee. Dit jaar hebben zich zeven kerken aangemeld en is het de bedoeling om kinderen uit Glimmen, Noordlaren, Onnen en Haren te verblijden met tasjes die specifiek bedoeld zijn voor de zomervakantie. Kinderen uit gezinnen met niet zo’n dikke portemonnee kunnen meestal niet op vakantie. Waar hun klasgenootjes de mogelijkheid hebben om op reis te gaan blijven zij achter. Om hen toch een leuke zomer te beleven hebben we deze actie geïnitieerd met dus rugzakjes vol met verrassingen voor de vakantieperiode.”

Voedselbank

Het gaat om de landelijke actie Vakantietas van Kerk in Actie. Niet alle tasjes zullen in Haren uitgedeeld worden. “Een deel willen we aan Voedselbank Groningen schenken. Via hen moet het op de juiste plekken terecht komen. Het andere deel verspreiden we via WIJ Haren bij de gezinnen in de oude gemeente Haren die hier behoefte aan hebben.”

“Spelletjes, knutselpapier en stickers”

De start van de actie vond zondagochtend plaats. “Als je een kerkdienst bijwoont kun je een tasje meenemen. In het tasje zit een uitleg en een lijstje met spulletjes die je er in kunt stoppen. Op de lijst worden bijvoorbeeld spelletjes genoemd, knutselpapier, stickers en stiften. Ook staat uitgelegd welke spullen absoluut niet welkom zijn. De volle tasjes kunnen op zondag 9, 16 en 23 juni ingeleverd worden bij één van de deelnemende kerken. Ook is het mogelijk om de tasjes in te leveren tijdens Open Kerk in de Gorechtkerk op woensdag 5, 12 en 19 juni. Naast de Gorechtkerk doen de Doopsgezinde Gemeente Haren, De H. Nicolaaskerk, de samenwerkingsgemeente CGk/ NGK De Hoeksteen, De NGK Haren – Ontmoetingskerk, Het Witte Kerkje Ver. Van Vrijzinnige Protestanten te Haren en De Dorpskerk Hervormde gemeente Haren-Onnen Kerk mee aan de actie.