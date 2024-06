Hardloper Jan Achterberg verbindt sport en geloof met 14 marathons in 14 dagen naar Parijs

Jan Achterberg tijdens training Foto David Miedema

De extreme uitdaging bestaat uit het lopen van veertien marathons in veertien dagen met als doel, laten zien dat geloof en sport goed samen kunnen gaan. Hij vertrekt op 26 juli vanuit Groningen. Het avontuur eindigt in Parijs, waar dit jaar de Olympische Spelen plaatsvinden. Daarover vertelt Jan Achterberg tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow.

Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden, grijpt Achterberg iedere gelegenheid aan om een stukje hard te lopen. “Omdat ik dit combineer met een baan en een gezin is het gewoon praktisch om zoveel mogelijk rennend te doen,” vertelt hij. De focus ligt vooral op duurlopen. “Een avondloop combineren met een ochtendloop en dan weer hardlopen met vermoeide benen. Daarnaast goed en heel veel eten.”

Fanatiek sporter en enthousiast gelovige

Sport en geloof is voor de meeste mensen een lastige combinatie. Hij liep hier zelf tegenaan toen hij op hoog niveau schaatste en moest bepalen of hij op zondag wilde trainen. “Ik heb een christelijke opvoeding gehad en ik vond de combinatie sport en geloof ingewikkeld. Ik had altijd het gevoel dat die twee uit elkaar getrokken werden, als je ze naast elkaar zette. In de loop der jaren ben ik gaan ontdekken dat een combinatie mogelijk is als we daar ons best voor doen.” Hoe het zit volgens Achterberg is het volgende: “Als je gelooft dat God je heeft gemaakt en je hebt een talent voor sport en een lichaam om mee te sporten, dan is daar zeker een link.”

