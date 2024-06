Hans Nijland neemt toch niet de touwtjes in handen bij FC Volendam

Foto: FC Groningen

Hans Nijland wordt toch niet algemeen directeur bij FC Volendam. De voormalig directeur van FC Groningen ziet er na nadenken toch vanaf.

FC Volendam had Nijland gevraagd om de functie van directeur bij de club aan het Markermeer te accepteren. De afgelopen periode zijn er drie gesprekken geweest. Dinsdag kwam Nijland tot de conclusie dat als hij aan dit nieuwe avontuur begint, er dan voor andere zaken geen tijd meer is. Daar komt bij dat het aanvankelijk niet de insteek was om voor een periode van drie jaar algemeen directeur te worden. Aan het Dagblad van het Noorden laat Nijland weten dat hij als een soort van coach een buddytraject in zou gaan. Vervolgens werd het een functie van interim-directeur en uiteindelijk zou het gaan om het algemeen directeurschap.

Appartement stond klaar

Volgens Nijland ligt het niet aan Volendam. De club heeft de afgelopen periode alles in het werk gesteld om hem binnen te halen. Zo stond er al een appartement klaar. Echter het loslaten van HSC uit Sappemeer, waar hij nu voorzitter van is, het niet meer kunnen geven van lezingen en een grotendeels stressvrij leven hebben de doorslag gegeven om toch niet de overstap te maken.

FC Volendam

FC Volendam heeft een hectisch jaar achter de rug. De Raad van Commissarissen stelde eind vorig jaar vier bestuursleden op non-actief, onder wie voorzitter en zanger Jan Smit. Kort daarop vertrok technisch manager Wim Jonk met de rest van de technische staf. Vorige maand eindigde de club op de 17e plaats van de Eredivisie, waarna degradatie volgde naar de KKD. Ook zijn er grote problemen op financieel gebied.

Voorzitterschap KNVB

Nijland heeft een schat aan ervaring in deze functie: hij was van 1996 tot 2019 directeur van FC Groningen en is momenteel dus voorzitter van amateurclub HSC. Dat Nijland nu niet algemeen directeur wordt in Volendam is de tweede functie in een week tijd die aan zijn neus voorbij gaat. Vorige week mistte hij nog het voorzitterschap van de KNVB, de nationale voetbalbond. Een meerderheid van de ledenraad gaf de voorkeur aan de voormalige politiechef Frank Paauw.