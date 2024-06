Hans Nijland gevraagd voor directeurschap FC Volendam

Foto: FC Groningen

Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt mogelijk de nieuwe algemeen directeur van FC Volendam. Dat heeft hij aan diverse media laten weten.

De 64-jarige Nijland miste vorige week nog het voorzitterschap van de KNVB, de nationale voetbalbond. Een meerderheid van de ledenraad gaf de voorkeur aan de voormalige politiechef Frank Paauw. FC Volendam had Nijland eerder al gevraagd om de functie van directeur bij de club aan het Markermeer te accepteren. Hij zegt nog deze week een besluit te zullen nemen.

FC Volendam heeft een hectisch jaar achter de rug. De Raad van Commissarissen stelde eind vorig jaar vier bestuursleden op non-actief, onder wie voorzitter en zanger Jan Smit. Kort daarop vertrok technisch manager Wim Jonk met de rest van de technische staf. Vorige maand eindigde de club op de 17e plaats van de Eredivisie, waarna degradatie volgde naar de KKD, Ook zijn er grote problemen op financieel gebied.problemen.

Nijland heeft een schat aan ervaring in deze functie: hij was van 1996 tot 2019 directeur van FC Groningen en is momenteel voorzitter van amateurclub HSC uit Sappemeer. Die jarenlange ervaring zou hem in Volendam goed van pas komen.