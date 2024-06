GVAV Rapiditas ruim langs Valthermond in eerste ronde nacompetitie

Foto Andor Heij. GVAV Rapiditas - Valthermond

GVAV Rapiditas heeft zondag thuis de eerste ronde van de nacompetitie voor lijfsbehoud in de eerste klasse overleefd. Tweedeklasser Valthermond werd met een 3-0 nederlaag naar huis gestuurd.

Het leek er eerst niet op dat GVAV met zulke ruime cijfers zou gaan winnen. Valthermond was sterker in de openingsfase en kreeg via Yordi van der Laan twee grote kansen. GVAV doelman Carsten Meijwaard stopte beide ballen. Na 26 minuten kreeg Valthermond opnieuw een enorme kans. Eerst stuitte Milan Draijer op Meijwaard en ook Jorn Draijer kreeg de bal in de rebound niet langs de Groninger doelman.

Omgedraaid

Tegen de verhouding in kwam GVAV na een halfuur op 1-0. Daan van der Meulen omspeelde Valthermond doelman Harm Jipping en schoot raak. “Die 1-0 was wel een zegen uit de hemel want zij waren beter”, zei GVAV-trainer Dennis van den Driessche. “We gingen na dat doelpunt inzakken, Zo kregen we meer grip op hun spel. Ze konden de bal niet meer door onze linies spelen en wij gingen vanuit de verdediging aanvallen”.

De tactiek lukte. Nadat Van der Meulen een mogelijkheid had gemist mikte hij na een assist van Patrick Venema na 40 minuten alsnog raak: 2-0. Valthermond leek toen geknakt.

Rommelig

Na rust was het lange tijd hotsknots begonia voetbal. Namens Valthermond schoot Tom Meijers de bal een kwartier voor tijd voorlangs. GVAV kreeg alle ruimte voor een counter om de wedstrijd definitief te beslissen.

Ingmar Liezenga kon dat na 80 minuten doen. Jipping lag echter in de weg. In de laatste minuut kreeg Liezenga zijn doelpunt toch toen hij alleen voor Jipping gezet werd: 3-0.

Stiens

“We hadden eerder die 3-0 moeten maken”, zei Van den Driessche. “Het klinkt misschien raar, maar we werden gevaarlijker als we de bal blind naar voren schoten dan in een aanval met een idee”. Zaterdag speelt GVAV in de tweede ronde uit tegen tweedeklasser Stiens. “Ik ken de ploeg niet, maar ik verwacht dat het een stugge tegenstander is, want ze hebben in de competitie maar weinig verloren”.

GVAV Rapiditas – Valthermond 3-0. 30. Daan van der Meulen 1-0. 40. Daan van der Meulen 2-0. 90. Ingmar Liezenga 3-0. Toeschouwers: 200.

Groninger Boys

Groninger Boys blijft derdeklasser. In Slagharen werd zondag in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse met 3-1 verloren van EMMS. Justin Bos scoorde voor Groninger Boys, dat na een rode kaart de wedstrijd met tien man beëindigde.