GVAV Rapiditas degradeert na strafschoppen naar tweede klasse

Foto Andor Heij. GVAV Rapiditas - Valthermond

GVAV Rapiditas is gedegradeerd uit de eerste klasse, waar het de afgelopen twee seizoenen speelde. Dat gebeurde zaterdag na verlenging en strafschoppen in en tegen Stiens uit de tweede klasse.

De nacompetitie wedstrijd eindigde na 90 en ook 120 minuten in 2-2. “Het was teleurstellend”, aldus scheidend trainer Dennis van den Driessche. “Maar we zijn strijdend ten onder gegaan”.

Youri ter Arkel opende de score voor GVAV. Direct na rust maakte Huub Klijnsma gelijk. Jordi Paapst zorgde halverwege de tweede helft voor een hernieuwde voorsprong voor de Groningers, maar de Friezen maakten via Fedde Akkerman de 2-2. In de verlenging waren er nauwelijks kansen.

Gemiste strafschoppen

De strafschoppenserie eindigde in 3-1 voor Stiens. “We misten de laatste drie strafschoppen”, zei Van den Driessche. “Ik vond het een gelijkopgaande wedstrijd waarin wij wat meer kansen hadden. De amusementswaarde voor het neutrale publiek was een negen. Na de 2-2 kon het alle kanten op. Het was een loterij. We hadden graag de finale tegen Hoogezand gespeeld, maar het mocht niet zo zijn. Voor mij was het de laatste wedstrijd. Er volgt nog een afscheid en dan doe ik de deur achter me dicht”.

Van den Driessche vertrekt omdat er veel onduidelijkheid is over de selectie en technische staf voor volgend seizoen. Maar liefs zestien spelers vertrekken bij GVAV.