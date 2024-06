GSb ontvangt duizendste handtekening tegen nieuwe protestregels RUG

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De petitie van de Groninger Studentenbond, GSb, tegen de nieuwe protestregels van de Rijksuniversiteit is inmiddels duizend keer getekend. De actie werd een maand geleden gestart.

Aanleiding voor de nieuwe protestregels is een bezetting van een onderwijsgebouw van de RUG die vorig jaar plaatsvond. Afgelopen voorjaar stelde de RUG nieuwe regels in. Zo mag er in de avonduren na 19.00 uur niet meer gedemonstreerd worden en mogen lessen en ceremonies niet verstoord worden. Daarnaast moeten studenten zich aan de huisregels houden en met er altijd een dialoog mogelijk zijn met het RUG-bestuur. Aanvankelijk eiste de RUG ook dat er niet meer gefilmd en gefotografeerd zou worden, maar na kritiek uit de U-Raad werd deze maatregel geschrapt. Wanneer de regels niet nageleefd worden kan de politie ingezet worden om demonstraties te ontruimen.

“CvB van de RUG lijkt niet zo happig”

De GSb is niet blij met de regels omdat het volgens hen in gaat tegen het recht op demonstratie. Volgens de GSb zijn de regels ondemocratisch tot stand gekomen en moeten ze daarom worden ingetrokken. “De petitie kan op dit moment nog getekend worden”, vertelt voorzitter Ken Hesselink. “We willen graag de handtekeningen overhandigen aan de RUG. We hebben dit ook aangegeven bij het College van Bestuur. Maar zij zijn nog niet met een datum gekomen. Ze lijken niet zo happig te zijn.” Op de vraag of de petitie nog wel dit collegejaar overhandigd gaat worden zegt Hesselink: “We willen dit zo snel mogelijk overhandigen maar zolang er nog geen datum is kunnen mensen nog hun krabbel zetten.”

De petitie is hier te vinden.