Gruno’s Postharmonie trekt volle ringweg: “Qua akoestiek een hele goede concertlocatie”

Foto: Gruno's Postharmonie

Op de plek waar vanaf september het geluid van voorbijrazende auto’s klinkt, klonk zaterdagavond het geluid van tientallen instrumenten. In de tunnelbak van de nieuwe zuidelijke ringweg gaven Gruno’s Postharmonie en Rooie Rinus en Pé Daalemmer een midzomeravondconcert. Een gesprek met voorzitter Johan Zaagman van de Postharmonie.

Hoi Johan! Hoe was het gisteravond?

“Het was geweldig. Het was ook uniek wat we gisteravond hebben meegemaakt. We speelden in de tunnel van de nieuwe ringweg. We speelden in de richting van het Julianaplein. Voor ons zat ongeveer duizend man publiek. Een heel enthousiast publiek ook dat op een gegeven moment zelfs de polonaise inzette. En de hele entourage er om heen maakte het voor ons heel bijzonder. We zullen dit niet snel vergeten. We zeiden na afloop tegen elkaar: volgend jaar weer? Maar dat zal wel niet kunnen.”

Je hebt het over de entourage. Wat bedoel je daar mee?

“Het ging om een concert dat aangeboden werd door Aanpak Ring Zuid als dankjewel naar de omwonenden. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de nieuwe ringweg en dit is met overlast gepaard gegaan. Men wilde graag iets doen in de richting van de omwonenden en dat werd dit concert. Aanpak Ring Zuid heeft er voor gezorgd dat het ook echt een mooi concert kon worden. De aankleding was bijvoorbeeld heel mooi, maar ook licht en geluid waren goed geregeld. Als orkest werden wij met busjes naar de locatie gebracht. Omwonenden konden via de Papiermolen afdalen naar de tunnelbak waar koffie, thee en wat lekkers klaar stond. Dit was gewoon heel goed georganiseerd.”

Jullie zijn een harmonie dat bestaat uit koper- en houtblazers en slagwerkinstrumenten. Het lijkt me een hele uitdaging om in zo’n tunnel muziek te moeten maken omdat je met een hele ingewikkelde akoestiek zit …

“Dat is ook wat wij dachten. Daarom zijn we enkele weken geleden al op de locatie geweest om de akoestiek te testen. We kregen toen de indruk dat deze best wel oké was. Wel hadden we voor bepaalde instrumenten wat versterking nodig zodat ook alle secties goed tot hun recht zouden komen. Maar we zijn gisteren wel verrast. Eigenlijk is de akoestiek heel erg goed. Er is geen galm en het geluid komt heel goed tot zijn recht.”

De bedoeling was dat er in september een tunnel ligt waar het verkeer doorheen kan rijden. Maar als ik jou zo hoor heeft Aanpak Ring Zuid een nieuwe concertlocatie gebouwd …

“Er zijn plannen om in Groningen een nieuw muziekcentrum te bouwen maar dat hoeft inderdaad niet meer. Nee, zonder gekheid: het is een mooie plek waar wij wel eens vaker zouden willen optreden.”

Het concert dat jullie gisteravond gegeven hebben. Welke werken hebben jullie gespeeld?

“We hebben een heel divers oeuvre ten gehore gebracht. We begonnen met Fanfare for the Common Man. Dat is een heel mooi stuk dat indruk maakt omdat de grote trom en de gong een hoofdrol hebben. Uiteraard hebben we ook Midsummer Night’s Dream van Felix Mendelssohn-Bartholdy gespeeld. Toepasselijk zo tijdens de midzomernacht. Er stond filmmuziek op het programma met Far and Away, we speelden muziek uit de musical Les Misérables en we hebben popmedleys gespeeld van Queen en Earth, Wind & Fire.”

Tijdens het concert waren er ook optredens van Rooie Rinus en Pé Daalemmer. Hoe verliep die samenwerking?

“Ja, fantastisch. Peter de Haan en Frank den Hollander doen al heel wat jaren mee. Door de jaren heen zijn ze wat ouder geworden maar hun enthousiasme is er niet minder om. Het zijn hartstikke leuke mensen waarbij het een feestje is om samen met hen te mogen optreden. Ik vertelde je zojuist over de polonaise die gelopen werd. Dat gebeurde tijdens het zingen van één van hun nummers. Ze hadden een nieuwe tekst bedacht op hun liedje Carnaval in ’t Noorden. Ja, het was fantastisch.”

Kun je zeggen dat jullie er als harmonie gisteravond fans bij hebben gekregen?

“Dat hoop ik wel! Het zou fantastisch zijn dat mensen ons vaker komen opzoeken. En om dan van de mogelijkheid gebruik te maken. Op 19 oktober geven we een concert samen met Toonkunstkoor Bekker. Overigens is dat dan wel in Oosterpoort en niet in de tunnel van de nieuwe ringweg. Daar schijnen dan andere activiteiten te zijn.”