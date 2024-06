Grote Markt vol schaatsfanaten voor behoud Kardinge

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt draaide het woensdagavond maar om één ding, namelijk schaatsen in Groningen. Een groot deel van de gebruikers en vrienden van ijscomplex Kardinge liet zich op het marktplein horen en zien met een duidelijke boodschap: de ijsbaan moet behouden blijven in Stad.

Het schaatsfeest begon net na zeven op de parkeerplaats van Ikea, waar een groep skeeleraars (bij gebrek aan ijs) begon aan een tocht door de stad. Zij sloten zich aan bij de demonstraties op de Grote Markt, waar ook supporters en leden van ijshockeyclub GIJS en de kunstrijvereniging Groningen aan meededen. Daarnaast gaf een aantal (marathon)schaatsteams clinics op de fiets en op skeelers.

Dat alles zorgde voor grote drukte op het marktplein, met honderden schaatsfanaten die van zich lieten horen en zien op de Grote Markt.

Foto: Lars Faber Foto: Lars Faber

Einde voor Kardinge dreigt door gebrek aan geld voor nieuwe ijsbaan

Het zomerse schaatsspektakel was gericht op het publiek, maar vooral ook op het aan de Grote Markt gelegen stadhuis. De verenigingen willen, samen met andere belanghebbenden, dat het college en de gemeenteraad ervoor zorgen dat de ijsbaan in Kardinge niet verdwijnt. Daar is wel kans op, omdat de huidige ijshal zijn beste tijd heeft gehad. Opknappen heeft eigenlijk geen zin meer, maar een nieuwe ijsbaan bouwen kan de gemeente niet alleen betalen.

Het gemeentebestuur probeert geldschieters (in de vorm van andere gemeentes en provincies) te vinden, maar die lijken nog niet erg happig om bij te dragen. De gemeenteraad liet eerder deze maand dan ook weten dat het probeert om de faciliteiten van Kardinge te behouden voor het noorden. Maar dat zou kunnen betekenen dat de ijshal niet in Groningen blijft.

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Vijftienduizend handtekeningen, veel steun van schaatstoppers

De verenigingen startten daarop een petitie, die het gemeentebestuur moet bewegen om de ijsbaan, koste wat kost, te behouden in Groningen. Dat leverde veel steun op: ruim vijftienduizend handtekeningen werden onder de petitie gezet. Ook een aantal (voormalige) topschaatsers schaarde zich achter de actie, waaronder Suzanne Schulting, Jenning de Boo, Marcel Bosker, Antoinette Rijpma-de Jong, Marianne Timmer en Renate Groenewold.

Een andere topschaatsster die de petitie ondersteunt is meervoudig wereldkampioene Joy Beune. Het was aan haar de eer om de petitie aan te bieden aan de Groningse gemeenteraad, samen met aanstormend schaatstalent Meike Veen en jeugdleden van schaatsverenigingen. Plaatsvervangend raadsvoorzitter Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks) nam de handtekeningen in ontvangst namens de gemeenteraad, samen met een afvaardiging van andere fracties.