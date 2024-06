Groningse studententeams in de prijzen bij wedstrijd met zelfrijdende voertuigen in Lelystad

Foto via Instagram Self Driving Challenge (RDW)

Meerdere studententeams uit Groningen zijn vrijdag in de prijzen gevallen bij finale van de Self Driving Challenge 2024.

Vrijdagmiddag was de zesde editie van het evenement van de RDW. Op de testbaan in Lelystad moesten de deelnemende teams van Nederlandse onderwijsinstellingen met hun bouwsels zes verschillende proeven afronden in een rit over het parcours: starten bij groen verkeerslicht, snelheidslimieten aanhouden, stoppen en starten bij een verkeerslicht, voetgangers over laten steken bij een zebrapad, een inhaalmanoeuvre uitvoeren en fileparkeren. Op basis van een score op deze onderdelen werd een winnaar bepaald.

De eerste prijs in de zogenaamde ‘gesloten categorie’ ging naar Lars Knol, Michel Gerding, Matthijs Hooijer en Luc van Dijk van de Hanzehogeschool. In deze categorie krijgt het team een ‘kart’ in bruikleen van de organisatie, waarvoor de studenten zelf de aansturende software moeten maken. De vier studenten wisten met hun kart als eerste te voltooien.

Met hun gesponsorde Renault Twizy, voorzien van eigen hardware en software om er een zelfrijdende auto van te maken, wisten Stijn, Tom, Jomin, Sterre, Rinnert Jan, Jelte, Sem, Kamiel, Lars en Mohammed van de Universiteit van het Noorden (Noorderpoort, de Hanze en de RUG) de tweede plaats te behalen in de ‘open categorie’.