Groningse studenten protesteren zaterdag in Utrecht tegen langstudeerboete

Protest Groninger Studentenbond tegen verhoogde rentes studieleningen. Foto: Studentenbond Groningen

Groningse studenten zullen zaterdag, samen met de Groninger Studentenbond, GSb, aanwezig zijn bij het protest op het Jaarbeursplein in Utrecht. In de Domstad vindt een protest plaats tegen de langstudeerboete.

Het protest wordt georganiseerd door de Landelijke Studenten Vakbond, LSVb. Behalve de langstudeerboete wordt er ook geprotesteerd tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs en de afbraak van kennis. De GSb heeft voor de actiedag posters gemaakt. Op de posters staan de beeltenissen van bijvoorbeeld demissionair premier Mark Rutte (VVD) en aanstaande minister-president Dick Schoof. Onder hun foto is een geldbedrag te zien dat aangeeft wat zij zouden moeten betalen als in hun tijd de langstudeerboete had bestaan.

In Utrecht zullen zich niet alleen studenten gaan verzamelen. Ook hoogleraren en ander personeel in het hoger onderwijs hebben aangekondigd zich te zullen aansluiten. Een oproep daartoe is onder meer ondertekend door wetenschappers die werkzaam zijn aan de Rijksuniversiteit Groningen. Men is niet blij met het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB waarin een langstudeerboete wordt geopperd. Bij de langstudeerboete gaan studenten drieduizend euro per jaar extra collegegeld betalen als ze meer dan een jaar vertraging oplopen in hun bachelor of master. Volgens de LSVb leidt dit tot nog meer mentale druk op studenten en zal ook de ongelijkheid hierdoor verder toenemen.

De demonstratie in Utrecht begint zaterdag om 14.00 uur.