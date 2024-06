Groningse politie zet volop in op aanpak drugsbezorgdiensten: “Negentien verdachten aangehouden”

Foto: Politie

In de aanpak van drugsbezorgdiensten heeft de Groningse politie de afgelopen periode negentien verdachten aangehouden. Het merendeel van de verdachten is minderjarig. Dat heeft teamleider Gerard de Jonge van de Groningse politie laten weten in het radioprogramma Het Misdaadbureau (WNL).

Bij het dwarsbomen richt de politie zich op kanalen op Telegram. Dit platform wordt door de politie omschreven als een criminele vrijplaats waar je zo ongeveer alles kunt aanschaffen wat je maar wilt: van wapens en drugs tot gehandicaptenparkeerkaarten en politie-uniformen. Bij de aanhoudingen in Groningen werdn designerdrugs en harddrugs, zoals cocaïne, aangetroffen. Ook werd beslag gelegd op auto’s, fietsen en scooters.

Gerard de Jonge: “Een verdachte vertelde dat hij liever drugs bezorgt dan vakken vult”

Teamleider Gerard de Jonge: “In de afgelopen twaalf weken hebben we negentien verdachten aangehouden, waaronder ook minderjarige verdachten. Dat baart ons wel zorgen. Gelukkig hebben we korte lijntjes met de hulpverlening en doen we ons best om de trajecten voor deze personen in gang te zetten. Maar zorgelijk is het wel. Eén van de verdachten zei bijvoorbeeld dat hij liever drugs bezorgt dan dat hij vakken vult bij de supermarkt om de hoek. Het heeft iets aantrekkelijks en daar maken wij ons ongerust over.”

Voorlichting

Koen Hermans, Officier van Justitie in Den Haag, deelt in het radioprogramma die zorg: “De instap in drugshandel is, net als bij cybercriminaliteit, laag. We zien heel veel jonge aanwas. De samenleving verandert. Telegram is iets dat er twintig jaar geleden nog niet was. Als politie, als OM en ook het onderwijs zullen daar in mee moeten gaan om er op te acteren.” Barend Frans van de Amsterdamse politie: “Als je wilt dat jongeren weer gaan vakken vullen, dan zul je zo vroeg mogelijk moeten beginnen met informeren: op de lagere school, op de middelbare school. Wat is het? Wat betekent het? Wat kunnen de gevolgen zijn voor je toekomst? Je moet je realiseren dat als je eenmaal deze criminele afslag neemt, je er niet meer uit komt. Je leven wordt verwoest als je de criminaliteit wordt ingezogen.”

“Wij lijken wat voor te lopen op de rest van het land”

Volgens Frans is de aanpak van de politie in Groningen niet uniek omdat ook in andere regio’s aanhoudingen plaatsvinden. De Jonge: “Om de handel aan te pakken kunnen we gebruik maken van een breed scala aan mogelijkheden. Wel is dit aan verschillende voorwaarden gebonden. We kunnen er niet zo maar gebruik van maken. Ik weet dat onze werkwijze ook in andere regio’s wordt ingezet, maar wij lijken wat voor te lopen op de rest van het land.” Behalve online zet de politie ook in op het aanpakken van de offline handel. “Het is ook belangrijk om te laten zien dat we ingrijpen. Het liefst doen we dit samen met de online platformen. Een wens zou zijn dat de samenwerking met Telegram op dit gebied kan verbeteren.”

Europese regelgeving

Van Telegram is bekend dat het een platform is waar moeilijk contact mee is te leggen. Dit maakt het tot een vrijplaats voor criminelen die zich er veilig wanen. De hoop is dat nieuwe Europese regelgeving dit gaat verbeteren. Toch zegt de politie dat er altijd wel sporen achterblijven waar op gerechercheerd kan worden. Waarbij dit in Groningen dus geleid heeft tot de negentien aanhoudingen.