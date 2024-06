Gronings Kamerlid Dennis Ram ontkent honger in Gaza; PVV botst hard met coalitiepartijen

Dennis Ram (PVV) Foto: Danja de Jonckheere

PVV-Kamerlid Dennis Ram uit Groningen heeft woensdag voor ophef gezorgd in de Tweede Kamer. De voormalig fractievoorzitter van de PVV in de Groninger gemeenteraad stelde in een debat over de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking dat er geen hongersnood is in de Gazastrook.

De uitspraken van Ram zorgden voor een flinke botsing met andere partijen in de Kamer, waaronder aanstaande coalitiegenoten VVD en NSC. Ondanks de kritiek van coalitiegenoten hield Ram voet bij stuk en stelde zich te baseren op ‘wetenschappelijke experts’. “Als er al honger is, komt dat omdat hulpkonvooien buiten Gaza worden beroofd. Niet omdat er te weinig hulp Gaza binnen gaat”, aldus Ram. Ram stelde zich te baseren op ‘openbare bronnen’, terwijl de baas van de WHO vorige week nog naar buiten bracht dat er ‘catastrofale honger’ en een aanstaande ‘hongersnood’ is in Gaza.

De Partij Voor de Vrijheid liet eerder al weten tegen meer hulp voor Gaza te zijn. Ram stelde tijdens het debat dat dat zo blijft, zolang Hamas nog actief is in het gebied en er Israëlische gijzelaars worden vastgehouden. De partij van Ram gaat ook de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp leveren. In het debat werd duidelijk dat de PVV ook wil dat er geen Nederlands geld meer gaat naar de UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Ook de VVD en NSC zijn daar sceptisch over, maar vinden dat de organisatie op dit moment de enige partij is die noodhulp kan bieden in de Gazastrook.

Het volledige debat is hier terug te kijken.