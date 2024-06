Groningen schrijft nu nog 22,7 miljoen aan zwarte cijfers, maar geld moet in de spaarpot voor 2025 en daarna

Mirjam Wijnja - Foto via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft vorig jaar zwarte cijfers geschreven onder de jaarrekening. De kas eindigde met 22,7 miljoen euro in de plus. Maar de ‘winst’ geeft volgens wethouder Mirjam Wijnja nog steeds een vertekend beeld van de gemeentelijke financiën en vanaf 2026 is er een structureel tekort op de begroting.

De 22,7 miljoen euro die vorig jaar overbleef onder de streep is slechts een marginale plus voor de gemeente, met het oog op een begroting van 1,4 miljard euro in 2023. De ‘winst’ bedroeg daardoor slechts 1,6 procent. De zwarte cijfers komen vooral door winstgevende grondverkoop, vertraging in uitvoering (waardoor beschikbare budgetten niet opgingen) en meer geld uit Den Haag dan begroot.

Geld moet in de spaarpot

Maar resultaten uit het verleden (de afgelopen twee jaar) bieden geen garanties voor de toekomst. Het geld dat de gemeente nu in de algemene reserves kan stoppen, moet er waarschijnlijk vanaf 2025 en zeker vanaf 2026 weer uit komen. Volgens Mirjam Wijnja, wethouder financiën binnen het gemeentebestuur, geeft de jaarrekening van vorig jaar een vertekend beeld van de werkelijke gemeentefinanciën voor de komende jaren.

“Vanaf 2026 is namelijk sprake van een structureel tekort in de gemeentefinanciën, veroorzaakt door landelijke kortingen op het gemeentefonds. Deze financiële druk is een direct gevolg van ingrepen door het Rijk, waardoor gemeenten jaarlijks minder geld ontvangen.”

Blik op nieuwe coalitie biedt weinig hoop

Hoewel het gemeentebestuur blij is dat haar investeringen nu nog allemaal door kunnen gaan, wachten er de komende jaren dus uitdagingen, stelt Wijnja: “Door de forse korting op het gemeentefonds ontvangen we minder middelen dan nodig. Dit dwingt ons tot keuzes. Als we niet krijgen waar we recht op hebben, kunnen we niet doen wat we moeten doen.”

Maar de nieuwe coalitie lijkt nog weinig soelaas te bieden, besluit Wijnja: “Het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB ontbreekt zicht op voldoende aanvullende middelen om de resterende financiële problemen voor gemeenten op te lossen. Daarom blijven we aandringen op een structureel toereikende financiering vanuit het Rijk.”