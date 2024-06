Groningen Bereikbaar over verkeersgedrag: ‘’Niet iedere ochtend is een succes’’

Foto: Joris van Tweel

In- en rond de stad wordt volop gewerkt aan de weg. Het mocht je niet ontgaan zijn met alle werkzaamheden rond de Operatie Ring Zuid. Maar het gaat de laatste tijd wat minder goed. ‘’De mensen pakken steeds vaker weer de auto en dat zorgt voor drukte.’’

Iedere maand ontvangt de OOG Ochtendshow iemand van Groningen Bereikbaar die vertelt over de gang van zaken bij de Operantie Ring Zuid. Jeroen Rauwers vertelt: ‘’De Operatie Ring Zuid is op de helft, met de huidige fase 4 van de in totaal 5 fases die gepland zijn. Deze fase, die na de meivakantie is gestart en tot eind augustus duurt, is de langstdurende tot nu toe. De komende tijd blijft verkeer mogelijk tussen Drachten en Assen, maar delen van het Julianaplein en een deel van de Ring Zuid zijn afgesloten voor het verkeer.

Er is een toename te zien in het autoverkeer op verschillende wegen. Groningen Bereikbaar roept nog steeds dezelfde kreet: waar mogelijk, thuis te blijven werken, de fiets te nemen of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Deze maatregelen kunnen helpen de verkeersdrukte te verminderen. Jeroen Rauwers van Groningen Bereikbaar: ‘’Twee weken geleden stonden er meerdere files in de stad vanwege een storing bij de Driebondsbrug. De Oostelijke Ringweg is momenteel een belangrijk omleidingskanaal en het netwerk is zeer kwetsbaar. Wij dringen er dan ook bij iedereen op aan om alternatieve routes te kiezen of gebruik te maken van het openbaar vervoer.’’

Jeroen Rauwers is verkeersmanager en hij was te horen in het radioprogramma van dé ochtend van Groningen: De OOG Ochtendshow.

