GroenLinks: ‘Zonnepanelen aan balkons en gevels bevestigen moet makkelijker worden’

Groningers zonder geschikt dak moeten ook kunnen profiteren van zonnepanelen, vindt GroenLinks. De raadsfractie wil daarom de gemeentelijke regels ‘moderniseren’, zodat het makkelijker wordt om zonnepanelen aan balkons en gevels te bevestigen.

Omdat er nu speciale zonnepanelen beschikbaar zijn voor gevels en balkons, wordt het makkelijker voor zowel particulieren als woningcorporaties en VvE’s om hier zonnepanelen aan te bevestigen. Maar de welstandsregels in de gemeente maken dat op dit moment niet makkelijk, vindt GroenLinks-raadslid Ceciel Nieuwenhout.

“De gevelpanelen zijn er bijvoorbeeld in andere kleuren dan standaard donkerblauw of zwart, waardoor het beter bij het gebouw en de omgeving past”, stelt Nieuwenhout. “En voor de energietransitie is het belangrijk dat we alle bruikbare oppervlakken, ook verticale oppervlakken, gebruiken voor zonnepanelen. Duidelijke regels voorkomen wildgroei en zorgt dat rust in het straatbeeld behouden blijft, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan kleur, materiaal, voorkomen van schittering, en het uitlijnen van de panelen.”