GroenLinks wil zonnepanelen voor grotere groep mensen toegankelijk maken: “Makkelijker met goede regels”

De fractie van GroenLinks komt met een voorstel om zonnepanelen voor een grotere groep mensen toegankelijk te maken. Raadslid Ceciel Nieuwenhout kijkt daarbij naar plug & play-zonnepanelen en het installeren van zonnepanelen op gevels.

“Wat we zien is dat een grote groep mensen, vaak gaat het om bewoners van appartementen en studio’s, geen eigen dak hebben en daarom niet op een gangbare manier zonnepanelen kunnen installeren”, vertelt Nieuwenhout. “Als zij op hun balkon panelen kunnen installeren, dan kunnen ze bijdragen aan de energietransitie en kunnen ze profiteren van een lagere energierekening.”

“Setjes van één of twee zonnepanelen”

Daarvoor moet wel de regelgeving aangepast worden. “We hebben het over een setje zonnepanelen dat als het ware als plug & play aangesloten kan worden. De regels van Vereniging van Eigenaren en verhuurders verbieden vaak het ‘houwtje-touwtje’ bevestigen van allerlei zaken aan balkons. En dat is begrijpelijk in verband met de veiligheid, bijvoorbeeld als het hard waait. Ook de regelgeving van de gemeente staat het bevestigingen niet toe. Als we naar de markt kijken, dan zien we dat daar tegenwoordig setjes van één á twee zonnepanelen verkrijgbaar zijn, die stevig uitgevoerd zijn en die veilig op een balkon geïnstalleerd kunnen worden.” Nieuwenhout vraagt aan de gemeente of de regelgeving heroverwogen kan worden en of het ook een idee is om een pilot te organiseren om ervaring op te doen.

Zonnepanelen op gevels

Het tweede voorstel richt zich op het bevestigen van zonnepanelen aan gevels van gebouwen. “Mijn fractie denkt dat dit een hele mooie oplossing kan zijn voor hoogbouw. Deze gebouwen hebben vaak een relatief klein dakoppervlak. De daken zijn vaak ook niet goed bruikbaar voor zonnepanelen omdat er andere infrastructuur op is aangelegd. Daarom is het slim om naar gevels te kijken. Dit zou georganiseerd kunnen worden door de gebouweigenaar. De Welstandsnota geeft aan dat zonnepanelen in principe alleen op het dak mogen worden geplaatst. Daarnaast zijn er voor gevelpanelen geen criteria ontwikkeld wat zorgt voor onzekerheid en ingewikkelde procedures.”

“Duidelijke regels zorgen voor rust”

Nieuwenhout: “Zonnepanelen zijn allang niet meer blauw en glinsterend. Ze worden in verschillende kleuren aangeboden en kunnen zelfs ingebouwd worden in glas. Maar het moet wel passen in de omgeving. Als je nu een gebouw hebt met buitenmuren bestaande uit rode bakstenen dan zul je de zonnepanelen daar op aan moeten passen. En het moet ook niet zo zijn dat er bij een bepaalde zonnestand schitteringen ontstaan waar je als weggebruiker last van hebt. Duidelijke regels zorgen dat de rust behouden blijft en je voorkomt wildgroei.”

“Meenemen in het ontwerp van gebouwen”

GroenLinks kijkt daarbij ook naar Alkmaar. “Het plaatsen van gevelpanelen kun je bij de ontwikkeling van nog te realiseren gebouwen meenemen in het ontwerp. Dat hebben ze gedaan bij het flatgebouw Noordertogt in Alkmaar. Door gevelpanelen en een innovatieve dakconstructie werd dit gebouw energiepositief. Wij zijn heel benieuwd hoe het College tegen dit idee aan kijkt en of ze hier mee aan de slag wil gaan.”

Netcongestie

Volgens het raadslid zijn beide opties ook interessant met het oog op de netcongestie: “Wat je wilt is dat de plaatsing van zonnepanelen zo dicht mogelijk bij de plek plaatsvindt waar de energie verbruikt wordt. Stel dat je zonnepanelen hebt dan kun je daarmee je elektrische auto opladen. Het vindt dan plaats ‘achter de meter’. Die ontwikkeling voorkomt overbelasting op het elektriciteitsnet.”