GroenLinks-PvdA veruit de grootste in gemeente Groningen

Foto: Jetze Koper

Met iets meer dan 36 procent van de stemmen is GroenLinks-PvdA met afstand de winnaar geworden van de verkiezingen voor het Europees Parlement van afgelopen donderdag in de gemeente Groningen.

GroenLinks-PvdA haalde 36,1 procent van de stemmen. D66 volgde op nummer twee (11,4 procent) en Volt werd derde (8 procent). Het opkomstpercentage kwam uit op 53,2 procent.

Partij Percentage Partij Percentage GL-PvdA 36,10% FvD 1,80% D66 11,40% BBB 1,80% Volt 8,00% SGP 0,90% VVD 7,90% JA21 0,50% PVDD 7,90% Piraten/Groenen 0,50% PVV 7,30% 50PLUS 0,40% CDA 5,30% BVNL 0,30% SP 3,50% MDD 0,20% CU 3,20% NLPLAN 0,10% NSC 2,80% VDREGIO 0,00%

Ook in de provincie Groningen werd GroenLinks-PvdA de grootste, maar wel met een stuk minder grote afstand op de rest (27,9 procent). Er is een duidelijke scheiding te zien in de provincie: de oostelijke gemeenten stemden voornamelijk PVV, waardoor de partij met 27,9 procent van de stemmen) op plek twee staat in de provincie. De opkomst in de provincie als geheel was 46,5 procent.