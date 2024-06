GroenLinks – PvdA overal in de gemeente de grootste, op één stembureau na

Van Ten Post tot Noordlaren, van de Zernike Campus tot Meerstad: in alle stembureaus in Groningen haalde de combinatie GroenLinks – PvdA de meeste stemmen. Op één stembureau na.

En dat ene stembureau wat afwijkt van de rest, stond in het gebouw van Speeltuinvereniging VHJ in Hoogkerk. Daar werd, met 27,7 procent van de stemmen, de Partij Voor de Vrijheid (PVV) de grootste. Ook in de andere stembureaus in Hoogkerk werd relatief veel PVV gestemd, waardoor het ook hier kielekiele was tussen de twee partijen.

In de gemeente als geheel werd de combinatie GroenLinks – PvdA met afstand de grootste, met iets meer dan 36 procent van de stemmen. De linkse combinatie werd in onze gemeente gevolgd door D66 en Volt. De PVV bleef in de gemeente Groningen steken op een zesde plek, met 7,30 procent van de stemmen.