Groen Geel na zege op ONR op drempel tweede klasse

Foto Andor Heij. Groen Geel - ONR

Groen Geel heeft zaterdag de finale bereikt van de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Nadat vorige week Hoogeveen met 1-0 werd verslagen, werd het op sportpark Corpus den Hoorn ook 1-0 tegen ONR uit de derde klasse B.

Voor de pauze viel er weinig te beleven. De ploeg uit Roden speelde de bal rond terwijl Groen Geel afwachtte. ONR kreeg wel twee kansen. Rik de Boer schoot voorlangs en Janco de Boer stuitte op Groen Geel doelman Sebastiaan Meijwaard.

Winnende

Na de pauze trok Groen Geel de wedstrijd naar zich toe en begon kansen te krijgen. Zo schoot Nick Kamst op de binnenkant van de paal. In de 77e minuut viel de winnende treffer toen Menno Pot van dichtbij na een corner raak kopte.

Ruben Ludwig had de wedstrijd kunnen beslissen, maar al struikelend kwam hij niet langs ONR doelman Vincent Vonk. Maar de gelijkmaker had ook zo maar kunnen vallen. Janco de Boer schoot in de laatste minuut rakelings over. Aan de andere kant was Melle Gebben in blessuretijd kansrijk, maar Vonk stopte zijn inzet.

Grip

“We kregen in de tweede helft meer grip op de wedstrijd”, verklaarde Groen Geel trainer Willem den Hartogh de ommekeer na de pauze. “We kregen meer ruimte. De achterhoede stond goed en voorin werd de bal beter vastgehouden”.

Bedum

De finale wordt volgende week zaterdag op een nog onbekend terrein gespeeld tegen Bedum dat tegen degradatie uit de tweede klasse vecht: “Ik weet helemaal niks van deze ploeg”, aldus Den Hartogh. “Maar deze week krijgen we er wel informatie over. Ze stonden een tijd op een degradatieplek, maar ze hebben toen een goede lange reeks neergezet en doen het goed in de nacompetitie. Dat zal ze vertrouwen geven. Het is een gevaarlijke ploeg en het gaat vast een spannend potje worden”.

Groen Geel – ONR 1-0. 77. Menno Pot 1-0. Toeschouwers 225.