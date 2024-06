Groen chemiebedrijf uit Stad haalt 80 miljoen op bouw van hernieuwbare aromatenfabriek

Het in Groningen gevestigde BioBTX gaat in Delfzijl een fabriek bouwen, die jaarlijks 20.000 ton plastic reststromen moet gaan omzetten naar aromaten. Het bedrijf heeft nu tachtig miljoen opgehaald voor de bouw van ’s werelds eerste hernieuwbare aromatenfabriek. De bouw moet dit jaar nog gaan beginnen.

Aromaten zijn stoffen die onmisbaar zijn in veel alledaagse producten zoals isolatiemateriaal, verf, PET-flessen, batterijen en farmaceutische producten. Het bedrijf begon tien jaar terug met een proefopstelling in een lab van de Rijksuniversiteit Groningen. De door haar ontwikkelde technologie draait in haar proeffabriek op de Zernike Campus. Nu gaat BioBTX opschalen naar een echte fabriek.

Het benodigde geld werd binnengehaald met hulp van een groep investeerders, vertelt directeur Ton Vries van BioBTX: “Een mijlpaal als deze bereik je alleen maar als partijen samenkomen om een groter doel mogelijk te maken. Deze financiering is een cruciale stap in het creëren van een duurzaam pad voor de chemische industrie; we zijn enthousiast om hierin vanuit Groningen het voortouw te nemen.”

Als alles volgens plan verloopt, begint de bouw van de nieuwe fabriek in Delfzijl dit jaar nog. In 2027 moet de fabriek gaan draaien.