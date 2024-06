Gratis concert voor directe buren ring zuid

Foto: Joris van Tweel

De directe buren van ring zuid zijn uitgenodigd voor een bijzonder concert, op zaterdagavond 22 juni, in de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg.

Er zijn die avond optredens van Gruno’s Postharmonie en het bekende komische Groninger duo Pé & Rinus. De buren, die wellicht overlast hebben ervaren door de jarenlange werkzaamheden, kregen een uitnodiging via 15 duizend flyers die huis aan huis verspreid werden. In totaal waren er duizend plaatsen beschikbaar en alle stoelen zijn bezet. Wie tickets heeft besteld, ontvangt die deze week per mail.

Wie niet in aanmerking kwam voor een ticket, kan eind augustus alsnog een kijkje nemen in de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Over ruim twee maanden, vlak voor de openstelling voor het verkeer, is dit deel van ring zuid door belangstellenden te bezoeken.