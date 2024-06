Glaskunstwerk onder Groot Handelshuis maakt kans op prijs, maar Kunstpunt heeft geen idee wie de maker is

Foto via Kunstpunt Groningen

In de fietsenkelder onder Het Groot Handelshuis (de voormalige V&D) hangt een kunstwerk dat uit twintig delen glasappliqué bestaat. Kunstpunt nomineerde het werk eind mei voor de Kunst op Straatprijs. Maar het uitreiken van een prijs aan de winnaar wordt lastig, want Kunstpunt heeft geen idee wie het kunstwerk heeft gemaakt.

Vermoedelijk een cadeautje van V&D-personeel

Het kunstwerk heeft zijn oorsprong in het expeditiegebouw van Vroom & Dreesmann (V&D) aan de Rodeweeshuisstraat. Kunstpunt denkt dat het in 1968 door het personeel van V&D werd aangeboden als cadeau aan de directie vanwege het tienjarig bestaan van de vestiging.

Toen de V&D in 2018 sloot, werd het kunstwerk tijdelijk weggehaald en kwam het in de gemeentelijke opslag terecht. Inmiddels is het werk schoongemaakt, gerestaureerd en teruggehangen in de fietsenkelder.

Genomineerd voor een prijs, maar maker is onbekend

Maar één cruciaal stukje informatie ontbreekt nog voor Kunstpunt: het ‘kunstknooppunt’ van Groningen heeft geen idee wie de maker van het werk is. En dat is wel belangrijk, want het werk is sinds eind mei één van de tien genomineerden voor de Kunst op Straatprijs. Tot 20 juni kan er op het werk gestemd worden.

“Op een van de ramen is de inscriptie ‘Design Esser Holland’ geëtst, wat waarschijnlijk verwijst naar de maker van het werk,” schrijft Kunstpunt. “Helaas is er niets bekend over dit bedrijf, waardoor de identiteit van de maker onbekend blijft. Kunstpunt Groningen vraagt daarom iedereen die meer weet over de maker van dit kunstwerk te helpen bij de zoektocht.”

Heb jij meer informatie over de maker van het glasappliqué? Neem dan contact op met Kunstpunt via info@kunstpuntgroningen.nl.