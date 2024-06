Gica organiseert scratch event: “In twee dagen een muziekstuk leren en uitvoeren waar iedereen aan mee mag doen”

Foto: CSG Gica

Studentenkoor Gica komt vlak voor de zomer met een bijzonder project. Eind deze maand organiseert het koor een scratch project. Bijzonder is dat iedereen er aan mee mag doen. Enige voorwaarde is dat je tussen de 16 en 35 jaar oud bent. Een gesprek met Martijn Meelker van het koor.

Hoi Martijn! Wat is een scratch project?

“Het gaat om iets dat niet zo heel vaak gebeurt. Het komt er op neer dat we in een weekend een koorstuk instuderen waarbij we dit stuk ook hetzelfde weekend voor publiek uit gaan voeren. Belangrijk onderdeel daarbij is dat we voor dit project de deuren wagenwijd open zetten. Iedereen die tussen de 16 en 35 jaar oud is, die is welkom. Op zaterdag en zondag repeteren ze onder leiding van onze dirigent met ons mee. Op zondag staan ze samen met ons op het podium voor publiek.”

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

“Als Gica hebben we gedurende het jaar twee concerten. Ons tweede concert hebben we onlangs gehad maar het leek ons leuk om er voor de zomer met een knaller uit te gaan. Een evenement waarmee we onszelf op de kaart zetten, maar waarbij we ook mensen kunnen laten zien wie we zijn. Dit leek ons een hele mooie opzet. Een afgebakend geheel van twee dagen waarbij je alle facetten meemaakt. En natuurlijk hopen we dat een deel van de mensen het zo leuk vindt dat ze bij ons lid worden.”

Hoe gaat het weekend er uit zien?

“We gaan twee dagen repeteren in Kropswolde. Het concert vindt zondagavond 30 juni plaats in de Nieuwe Kerk. Het stuk dat we gaan zingen is Ein deutsches Requiem van de componist Johannes Brahms. Het is gecomponeerd tussen 1865 en 1868 en bestaat uit zeven delen. Voor ons gaat het sowieso heel spannend worden. Het is voor het eerst dat we zoiets doen. Hoe pakt het uit? Hoe zal het zijn? We hebben dit stuk eerder gezongen in 2019. Speciaal voor de gelegenheid komen er ook koorleden uit die tijd terug om ons hier bij te gaan helpen.”

Is ook echt iedereen welkom? Of is er wel een bepaalde muzikale basis nodig?

“Iedereen is welkom. Je hoeft niet in het bezit te zijn van bepaalde muzikale diploma’s. Het enige dat we vragen is om van tevoren alvast kennis te maken met het stuk. Zodat je weet wat er verwacht wordt. Maar voor de rest zijn er geen verrassingen. De naam van ons koor is Chorus Studiosorum Groningae Gaudete In Cantando. Dat betekent Verheugt u in het zingen. Er zijn bij ons geen audities of toelatingseisen. Het idee is om samen te gaan zingen en er wat moois van te maken.”

Wat hopen jullie te bereiken met dit scratch project?

“Ik denk dat voor ons dit project geslaagd is wanneer we met vijftig man op het podium staan. Dan zijn we tevreden. Mensen die interesse hebben, of zich aan willen melden, kunnen terecht op onze website waar ze hun gegevens achter kunnen laten. Op de website kun je ook tickets reserveren voor het concert in de Nieuwe Kerk.”

Beluister hieronder Ein deutsches Requiem: