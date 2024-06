GGD: ‘Stress onder jongeren in Groningen sterk gestegen, meer tieners vapen en roken’

De mentale gezondheid van jongeren in de provincie Groningen is er de afgelopen jaren niet op vooruit gegaan. Op sommige gebieden is deze zelfs verslechterd, concludeert de GGD Groningen. Ook is het risico op pestgedrag en problematisch gebruik van sociale media sterk toegenomen en zetten jongeren de afgelopen vaker een vape of sigaret aan de mond dan twee jaar geleden.

Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van GGD Groningen, een onderzoek onder ruim 5.500 tweede- en

vierdeklassers van het voortgezet onderwijs woonachtig in de provincie Groningen.

Bij de vorige meting (2021, midden in de coronatijd) was er ook al een verslechtering van de mentale gezondheid van

jongeren te zien. In 2023 is de mentale gezondheid van jongeren niet verbeterd en op sommige punten zelfs verslechterd, concludeert de GGD. Zo’n 56 procent van de jongeren voelde zich gestrest (47 procent in 2021). Vooral meisjes hebben hier last van. Die stress vertaalt zich ook in het rookgedrag van jongeren: tien procent van de jongeren vapet (2 procent in 2021) en negen procent van hen rookt tabak. Dertien procent van de jongeren rookt of vapet wekelijks.

De GGD ziet ook het aandeel jongeren dat gepest wordt toenemen (1 op de 10 jongeren krijgt er mee te maken) en 1 op de 7 jongeren loopt risico op ‘problematisch gebruik’ van sociale media.

De resultaten van de Gezondheidsmonitor laten volgens de GGD een aantal zeer zorgwekkende trends zien. De gezondheidsdienst laat weten al veel te doen om de bovengenoemde problemen aan te pakken, maar constateert tegelijk dat er meer geld nodig is om ze aan te pakken.