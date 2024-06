Gewonden bij verkeersongelukken in Reitdiepwijk en bij Waterhuizen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij verkeersongelukken in de Reitdiepwijk en bij Waterhuizen zijn dinsdagmiddag twee fietsers gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk op de Wadwerd in de Reitdiepwijk gebeurde rond 15.40 uur ter hoogte van het tankstation. Een automobilist wilde afslaan en zag daarbij de fietser over het hoofd waardoor een aanrijding het gevolg was. De fietser kwam ten val en raakte gewond. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld aan diens verwondingen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.

Rond 17.20 uur vond er een ongeluk plaats op het kruispunt Winschoterweg met de Woortmanswijk bij Waterhuizen. Een fietser werd door onduidelijke oorzaak geschept door een automobilist waarbij de fietser gewond raakte. Het slachtoffer is behandeld in een ambulance. Vanwege het ongeluk ondervond het overige verkeer enige hinder.