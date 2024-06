Gewonde bij schietincident Oliemuldersweg zelf aangehouden als verdachte

Foto: 112 Groningen

Het slachtoffer van een schietincident van afgelopen woensdagavond aan de Oliemuldersweg is zelf aangehouden. Daarbij raakte de minderjarige jongen uit Groningen gewond.

De politie onderzoekt zijn rol in het incident, maar houdt er rekening mee dat meer personen erbij betrokken zijn geweest. De melding van het incident kwam woensdagavond rond 22.25 uur binnen. Agenten troffen het slachtoffer aan de Oliemuldersweg aan. Hij is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen, en vervolgens aangehouden.

De politie is meteen daarna begonnen met het sporenonderzoek. Ook is met meerdere getuigen gesproken en zijn camerabeelden bekeken. De toedracht van het incident is nog niet bekend. De politie vraagt mensen die tips hebben, contact op te nemen via 0900-8844, of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.