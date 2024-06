Gemeenteraad geen voorstander van extra regels in Noorderplantsoen, alcoholverbod blijft

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Ondanks de duidelijke oproep van omwonenden en de Parkcommissie gaat de gemeenteraad niet instemmen met extra regels voor het Noorderplantsoen. Een alcoholverbod, dat enkele jaren geleden werd ingevoerd, blijft wel gehandhaafd.

De afgelopen weken is er meerdere keren gesproken over de situatie in het Noorderplantsoen en het Stadsstrand. Omwonenden gaven aan geconfronteerd te worden met grote overlast. Bij mooie dagen stroomt het plantsoen vol, wordt er massaal gebarbecued en wordt er luidde muziek afgespeeld. Buurtbewoners geven aan dat het er niet meer prettig wonen is. De Parkcommissie Noorderplantsoen, die uit omwonenden en belangengroepen bestaat, geeft in een brief aan dat de druk op het plantsoen zo groot is dat de monumentale status ter discussie staat. Zij pleiten voor extra maatregelen waarbij het Noorderplantsoen op mooie dagen beschouwd wordt als evenemententerrein.

Joren van Veen (PvdA): “Er zal iets op tafel komen te liggen waar niet iedereen blij mee zal zijn”

Voor de politiek is het een lastig onderwerp. Joren van Veen van de PvdA weet dit kernachtig te formuleren: “Er spelen hier verschillende belangen. Het gaat om aan- en omwonenden. Maar ook om de gebruikers van het plantsoen. Deels zijn dit mensen die op een kamertje wonen die geen beschikking hebben over een balkon of een binnentuin. Uiteindelijk is er wel een oplossing nodig waarbij we waarschijnlijk op iets uit gaan komen waar niet iedereen blij mee zal zijn. Wel lijkt het mijn fractie heel goed om te kijken naar spreiding. Dat we kijken naar het Stadspark en het Zuiderplantsoen hoe we deze plekken aantrekkelijk kunnen maken zodat daarmee de druk bij het Noorderplantsoen wordt weggehaald.” De wethouder noemt dit de belangrijkste knop waar aan gedraaid kan worden, maar dat men hier nog niet over uit is hoe dit gerealiseerd kan worden.

Alcoholverbod van tafel?

Voor de eerstvolgende raadsvergadering liggen er verschillende moties op tafel. Student & Stad komt met het voorstel om het alcoholverbod rond de vijver op te heffen. Daan Swets: “Op sommige plekken mag er wel gedronken worden, op andere plekken niet. Dat is verwarrend. Daarom lijkt het ons heel goed dat er overdag weer in het plantsoen gedronken mag worden tot 22.00 uur.”

Barbecue- en geluidsdragersverbod

De fractie van Partij voor het Noorden komt met drie moties. Leendert van der Laan: “De afgelopen dagen is de Parkcommissie met een brief gekomen. Op basis van deze brief en de geluiden van omwonenden komen wij met drie voorstellen. Zo willen we een barbecueverbod, moet er een verbod komen op geluidsdragers en zou het een goed idee zijn dat Groningen aan gaat sluiten bij het Schone Luchtakkoord, waar diverse gemeenten zich al bij hebben aangesloten.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Wordt er waarde gehecht aan het geluid van de Parkcommissie?”

Van der Laan klinkt tijdens de vergadering strijdbaar maar ook gefrustreerd: “Eigenlijk zou het indienen van deze drie moties niet mogelijk moeten zijn. De inwoners hebben een duidelijk geluid laten horen. Ook de Parkcommissie komt met een heel duidelijk advies. Zij stellen dat de monumentale status ter discussie staat. Ik vraag mij ook af of deze brief wel gelezen is. Wordt er waarde gehecht aan het geluid van de Parkcommissie? Of wordt het beschouwd als een hobbyclubje waarbij partijen hier zeggen, daar doen we lekker niks mee.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Onze taak is toch om alle informatie te verzamelen?”

Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “De taak van ons als raad is toch om alle input samen te brengen en om dan tot een afweging te komen?” Van der Laan: “Een commissie die al ruim 25 jaar zich inzet, dat advies kun je toch niet naast je neerleggen?” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Ik vind het belangrijk om hier iets tegen over te zetten. Er zijn omwonenden, je hebt de Parkcommissie maar er zijn ook gebruikers. Die laatste groep vergeet u. Het Noorderplantsoen is van iedereen.” Van der Laan hoofdschuddend: “Ik vind dit zulke dooddoeners. Natuurlijk is het plantsoen van iedereen.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Is het niet een idee om alle groepen samen aan één tafel te krijgen?”

Amrut Sijbolts is de fractievoorzitter van Stadspartij 100% voor Groningen: “Wat hier op tafel ligt is een langslepende kwestie waarbij belangen botsen: het gaat over een strijd over de beschikbare open ruimte. Wij moeten daar een keuze in maken. Mijn partij weet dat de wethouder gesprekken voert met de Parkcommissie. Maar zou het misschien niet beter zijn om alle groepen, die belang hebben bij het plantsoen, samen te brengen? Omwonenden, studentenverenigingen, de KEI-week? Dat je samen overlegt, in structurele vorm, met alle gebruikers aan tafel? Daardoor kweek je waarschijnlijk ook meer waardering en respect onderling.” De wethouder laat later tijdens de vergadering weten dit een goed punt te vinden en wil hier mee aan de slag.

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Regels rond het plaatselijke alcoholverbod zijn nu bekend”

Uiteindelijk zullen alle voorstellen geen meerderheid krijgen. De coalitiepartijen zien de toegenomen druk maar denken dat extra regels niet de oplossing zijn. Dat heeft deels te maken met de handhaving. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “De handhaving willen we beter organiseren. Dit jaar zijn we daar in het seizoen te laat mee begonnen. Als we daar eerder op inzetten, waarbij er intensief wordt gehandhaafd en uitgelegd wordt wat de regels zijn, heb je daar later in het seizoen profijt van. Je zult dit ook ieder jaar opnieuw moeten doen, omdat er in de stad elk jaar veel nieuwe mensen bijkomen. De regels rond het plaatselijke alcoholverbod zijn nu bekend. Afwijken of aanpassen is nu niet handig omdat je daarmee weer onduidelijkheid creëert.” Wijnja wil daarnaast handhavingsdagen inzetten waarbij handhavers extra zichtbaar zijn en regels duidelijk worden uitgelegd.

“Extra verboden betekent extra taken voor de handhavers”

De wethouder wijst erop dat handhavers professionals zijn. “Deze mensen weten wat ze doen. De klachten die we binnenkrijgen gaan vooral over de barbecues en de geluidsdragers. Die geven de meeste overlast. Daar wordt ook op gehandhaafd. De raad kan beslissen om extra verboden toe te voegen. Maar dit betekent dat er voor de handhavers extra taken bij komen. De handhavingscapaciteit is niet in overeenstemming met waar op gehandhaafd moet worden. En ik houd er niet van om van alles aan te kondigen wat we als gemeente niet waar kunnen maken.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Werken met sociale buurtbarbecues”

De ChristenUnie zoekt naar een opening. Peter Rebergen: “Bij de vorige vergadering heb ik de suggestie opgeworpen om te gaan werken met sociale buurtbarbecues. Wij denken dat je ontmoeting kunt reguleren door te faciliteren. We kunnen als gemeente barbecue-plekken inrichten met daarbij een container die geschikt is om kooltjes in te gooien. Door deze sociale buurtbarbecues kun je zelf meegebrachte barbecues verbieden. Een verbod op geluidsdragers, daarvan vinden wij dat dit niet nodig zou moeten zijn. Mensen moeten rekening houden met elkaar.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Extra afvalbakken plaatsen”

Tijdens de vergadering meldt de VVD dat men nadenkt om ook nog met twee moties te komen. Ietje Jacobs-Setz: “Eén van de problemen die ervaren wordt is afval. Wat we zien is dat mensen regelmatig hun afval niet kwijt kunnen waarop het dan maar naast de containers wordt geplaatst. Is het een idee om extra afvalbakken te plaatsen? Daarnaast overwegen we om een motie in te dienen over het verbeteren van toiletvoorzieningen in het plantsoen.” Wijnja: “Bij meer rommel denk je aan meer afvalbakken, maar Stadsbeheer zegt dat het zo niet werkt. Maar ik wil dit onderwerp meenemen in de lopende maatregelen zodat we hier naar kunnen kijken.”

De moties worden bij de eerstvolgende raadsvergadering in juli behandeld.