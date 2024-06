Gemeenten maken gehakt van Vluchtelingenwerk rond taallessen voor inburgeraars

De gemeente Groningen is niet te spreken over het werk dat Vluchtelingenwerk de afgelopen twee jaar heeft uitgevoerd met betrekking tot taallessen voor vluchtelingen in zes Groningse gemeenten. Een brief over het opzeggen van de samenwerking met de instantie staat letterlijk bomvol ‘onvoldoendes’.

Vluchtelingenwerk sleepte de aanbesteding voor de zogenaamde B1-route, de inburgeringsroute waarbij het leren van de Nederlandse taal op B1-niveau samengaat met de voorbereiding op participatie en werk, in april 2022 binnen voor zes Groningse gemeenten. De gemeenten zijn, sinds de inburgeringswet van 2021, zelf verantwoordelijk voor dergelijke taallessen voor statushouders.

‘Onvoldoende, onvoldoende, onvoldoende’

Maar volgens de gemeentebesturen van Groningen, Het Hogeland, Noordenveld, Midden-Groningen, Westerkwartier en Eemsdelta bakte Vluchtelingenwerk er weinig van.

“Vluchtelingenwerk komt sinds de start van de overeenkomst een aantal afspraken in het Programma van Eisen niet na en komt niet tot een goede uitvoering van de opdracht. Zo wordt door Vluchtelingenwerk sinds ingang van de overeenkomst niet voldaan aan het organiseren van avondlessen, de uitvoering van alfabetiseringslessen, de uitvoering van de B1-entreeroute en wordt niet voldoende voldaan aan de social-returnverplichting. Daarnaast komt Vluchtelingenwerk pas sinds kort tot de uitvoering van taallessen op B2-niveau, een module die door Vluchtelingenwerk was toegezegd bij de start van de overeenkomst.”

Ook maatwerk leveren lukt Vluchtelingenwerk niet, stellen de gemeenten. “Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat inburgeraars werk en inburgering niet kunnen combineren vanwege de afwezigheid van avondlessen.”

Volgens de gemeenten is Vluchtelingenwerk meermaals aangesproken op de tekortkomingen, maar leverde dat geen soelaas op. De gesprekken zouden moeizaam verlopen en herstel zou vrijwel niet lukken.

‘Samenwerking beëindigen rond taallessen’

Daarom is het voor de zes gemeenten op 31 december, wanneer het contract met Vluchtelingenwerk afloopt, gedaan met de organisatie als aanbieder van taallessen voor inburgeraars. “De zes gemeenten zijn niet tevreden over de uitvoering van de B1-route en willen met betrekking tot die opdracht de samenwerking met Vluchtelingenwerk beëindigen.”

De problemen met de taallessen hebben volgens de gemeenten geen betrekking op overige diensten die Vluchtelingenwerk in de gemeenten aanbiedt, zoals maatschappelijke begeleiding of het verstrekken van juridisch advies aan statushouders rond gezinshereniging. “Vluchtelingenwerk is een waardevolle ketenpartner in de hulp- en dienstverlening aan vluchtelingen en statushouders.”

Nieuwe aanbieder gezocht

Voor de taallessen gaan de gemeenten nu op zoek naar een nieuwe aanbieder, ook dit keer gezamenlijk. Op dit moment staan ongeveer 400 cursisten ingeschreven voor de B1-route. Zij moeten zo min mogelijk gaan merken van de overgang naar een nieuwe aanbieder.

Maar een groot deel van hen heeft al lang moeten wachten. De gemeenten kunnen niet beloven dat dit snel verandert: “We kunnen niet uitsluiten dat inburgeraars bijvoorbeeld enige vertraging zullen oplopen in hun traject. Ook kan de overgang naar een nieuwe aanbieder bij inburgeraars zorgen voor extra stress en onzekerheid. We zullen ons best doen om deze potentiële gevolgen te minimaliseren en de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.”