Gemeente zet schaar in volkstuincomplex Golden Raand: “Donderslag bij heldere hemel”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een deel van volkstuinencomplex Golden Raand aan de noordkant van Vinkhuizen dreigt te moeten verdwijnen. Op de locatie moeten sportvelden worden aangelegd voor de nieuwe wijk De Held III. Bij Golden Raand baalt men van de gang van zaken.

“Het nieuws kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel”, vertelt voorzitter Mennie Oosterhuis van Golden Raand. “Vanavond hebben we direct een ingelaste vergadering opgetuigd om te bespreken hoe we hier op moeten reageren.” Als de plannen doorgaan moet zo’n tien procent van de tuintjes verdwijnen. “We hebben rond de 270 volkstuintjes waarbij er twintig lijken te gaan verdwijnen. Het gaat om het meest ecologische deel van het complex. En wat ik niet begrijp is hoe dit door de gemeente van achter een tekentafel met één pennenstreek besloten kan worden.”

“We moesten het nieuws op een inloopbijeenkomst horen”

Ondertussen was bekend dat De Held III vroeg of laat tot ontwikkeling zou komen. “Er wordt al heel lang gesproken over De Held III. We weten allemaal dat dit proces heel moeizaam is verlopen. Vorig jaar zijn we door de wethouder geïnformeerd dat men weer met elkaar in gesprek was. Maar daar is het bij gebleven. Er zijn verder geen updates met ons gedeeld. We moesten onlangs op een inloopbijeenkomst horen dat het akkoord over De Held III gevolgen heeft voor ons als volkstuincomplex. Daar zijn we heel erg van geschrokken.”

“Uiterlijk morgen moeten we reageren”

Golden Raand heeft een huurcontract tot 2030. De ontwikkeling van de nieuwe wijk en het sportcomplex moet echter de komende jaren al van de grond komen. “Daarom hebben we ook de vergadering opgezet. We willen de gemeente houden aan het huurcontract dat we hebben. Daarnaast willen we geen grond kwijt raken. Maar hoe kunnen we dit doen? Welke mogelijkheden zijn er? Dat is wat we vanavond bespreken. En er is ook haast want we moeten uiterlijk morgen, op woensdag 5 juni, reageren.” Op de vraag of er juridische stappen ondernomen gaan worden zegt Oosterhuis: “Zo ver is het nu nog niet. We zitten nu in een heel pril stadium waarbij we kunnen reageren op het plan. En dat is dus wat we gaan doen.”

Rust in een groene oase

Het volkstuincomplex bestaat al ruim veertig jaar. Voor de moestuintjes is veel belangstelling. Op dit moment staan er zo’n honderd mensen op de wachtlijst voor een volkstuintje. Wie het complex bezoekt ervaart rust in een groene oase waar mensen met veel zorg en toewijding groenten en fruit verbouwen. De vraag is wat daar straks van over is als er sportvelden naast het complex worden aangelegd.

Golden Raand kende tijdens de coronacrisis een grote toeloop. Verslaggever Sebastiaan Scheffer maakte er een reportage over: