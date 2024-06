Gemeente wil aantal openbare toiletten uitbreiden en Hoge Nood-app promoten

De gemeente heeft plannen om het aantal openbare toiletten uit te breiden. Ook wil het de Hoge Nood-app gaan promoten.

De fracties van D66 en Student & Stad hadden vragen gesteld over de openbare toiletten in de gemeente. De gemeente laat weten dat de binnenstad overdag voldoet aan de toiletnorm. In de avond neemt het aantal rolstoeltoegankelijke toiletten af. “We hebben onderzocht of het toilet achter de Kiosk op de Grote Markt verbeterd kan worden”, laat de gemeente weten. “Dit toilet is momenteel buiten gebruik en heeft een volledige renovatie nodig. We willen gaan kijken of we dit toilet kunnen herstellen waarbij het voldoet aan de eisen, of dat er een nieuwe locatie gezocht moet worden.”

Het Noorderplantsoen heeft op dit moment twee toiletten. Deze gaan vervangen worden door vijf nieuwe, waarbij ook rolstoelers van deze toiletten gebruik kunnen maken. “In het Stadspark is één voorziening aanwezig. We zijn op zoek naar een plek voor een openbaar toilet in de buurt van de nieuwe skatebaan en drafbaan.” De gemeente wil de toiletten ook zichtbaarder maken. Dit geldt ook voor toiletten die door winkeliers en ondernemers beschikbaar worden gesteld. “Op korte termijn gaan we in gesprek met verschillende partijen om de HogeNood-app onder de aandacht te brengen. Deze app gaan we ook promoten in nieuwe campagnes.” De HogeNood-app geeft aan waar je het dichtstbijzijnde toilet kunt vinden. Naast de app gaat er ook gewerkt worden met stickers die de toiletten zichtbaar maken.