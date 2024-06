Gemeente voorlopig niet van plan om onveilig kruispunt Oostersingel aan te pakken

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente is voorlopig niet van plan om het kruispunt Oostersingel met de W.A. Scholtenstraat aan te gaan pakken. Wel zegt wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) de situatie goed in de gaten te willen houden.

De fractie van Student & Stad had het onderwerp op tafel gelegd. Pablo Vermerris: “De afgelopen periode hebben ons meerdere signalen bereikt van onveilige situaties op deze kruising. Recent is de vernieuwde Oostersingel opgeleverd, met aandacht voor bussen en een gescheiden fietspad. Nu deze weg in gebruik is, spreken gebruikers van een onduidelijk en onoverzichtelijk kruispunt waar gevaarlijke situaties ontstaan. Dit komt mede door de hoge snelheid van auto’s en bussen, en het gebruik van in bloei staande bloembakken die het zicht verhinderen voor de gebruikers van deze weg. Hoe kan dit aangepast worden?”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Kunnen we ook iets met belijning doen?”

Vermerris krijgt bijval van Benni Leemhuis van GroenLinks: “Mijn fractie ziet ook dat de situatie op deze kruising bij vlagen onoverzichtelijk is. Bussen rijden hard, er is geen fatsoenlijk zebrapad aangelegd en er wordt geen voorrang verleend. Om het op te lossen: kunnen we ook iets met belijning doen?”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Drie ongelukken, twee gewonden”

Wijnja, die de afwezige Verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks) vervangt, geeft aan dat er de afgelopen periode verschillende meldingen zijn binnengekomen: “In 2022 werd de herinrichting afgerond. Sindsdien zijn er drie ongelukken geregistreerd waarbij twee personen gewond zijn geraakt. Het is onmogelijk om een volledig veilige kruising neer te leggen. Dat geldt voor elke situatie in onze gemeente. Op het kruispunt geldt een regime van dertig kilometer per uur. De snelheid op de Oostersingel verlagen van vijftig naar dertig is geen optie omdat de singel een belangrijke schakel is in het busvervoer.”

“Goed monitoren”

Wel zegt de wethouder te willen kijken naar het snoeien van groen, waardoor het overzicht beter wordt. “De komende tijd willen we het aantal meldingen en ongelukken goed monitoren. Aan de hand daarvan kunnen we beslissen of er eventueel volgende maatregelen nodig zijn. Het toevoegen van belijning, zoals GroenLinks voorstelt, lijkt ons geen goed idee. Dit past namelijk niet in het oorspronkelijke ontwerp. Maar we gaan dit wel meenemen.”