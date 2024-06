Gemeente verviervoudigt subsidiepot voor alternatieven terrasverwarmers

Foto: Hermann Hammer via Wikimedia Commons (CC0 1.0)

In de aanloop naar de gemeentelijke plannen om een einde te maken aan terrasverwarming in Groningen, kunnen horecaondernemers binnenkort een subsidie aanvragen bij de gemeente om hun heaters te vervangen door warmtekussens of dekentjes.

De gemeente wil voor de helft meebetalen aan de maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat ondernemers niet zonder alternatief zitten voor de terrasverwarmers. Er zat tot nu toe 30.000 euro in de subsisiepot, maar daar doet het college nu nog eens 85.000 euro bij.

Wanneer het verbod precies ingaat, is nog niet bekend. De gemeente liet vorig jaar september nog weten de beleidsregel zo snel mogelijk te willen opnemen nieuwe omgevingsplannen, nu de Omgevingswet van kracht is. Nog voor het begin van de zomer denkt het college met een update te komen over het verbod.