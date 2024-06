Gemeente versoepelt regels voor EK-schermen op terrassen en in wijken

foto: Jordi Haverdings / 112groningen.nl

De gemeente Groningen heeft besloten om versoepelingen door te voeren waardoor grotere schermen en groepsbijeenkomsten makkelijker worden tijdens het EK.

Volgens Daan Swets van Student en Stad heeft de gemeente dat bevestigd, nadat zijn partij (samen met andere oppositiefracties) een spoeddebat wilde aanvragen over een motie die zou worden ingediend.

Grotere schermen

De gemeente Groningen staat grotere schermen op terrassen toe voor het EK, waarbij de limiet wordt verhoogd van 55 inch naar 78 inch. Daarmee trekt de gemeente haar beleid gelijk aan een aantal andere steden, waaronder Venlo.

Daarnaast wordt het voor buurten eenvoudiger om gezamenlijk voetbal te kijken, zonder voorafgaande vergunning. Groepen tot tweehonderd personen die bijvoorbeeld op straat samen voetbal willen kijken, hoeven ook niet meer drie weken van tevoren een vergunning aan te vragen. Daarvoor volstaat nu slechts een melding, waar de gemeente binnen vier dagen op reageert.

“Zie nog steeds het liefst een groot scherm op de Grote Markt, maar dit is al heel mooi.”

“De burgemeester belde me”, vertelt Swets, die namens Student en Stad het spoeddebat had aangevraagd over de motie. “Hij vertelde me dat eigenlijk alle zaken waar we om hadden gevraagd nu worden opgepakt. Daar zijn we heel blij mee. Vooral omdat het nu makkelijker wordt voor mensen om, samen met de buurt, lekker voetbal te kijken.”

Swets stelt dat hij nog steeds het liefst ziet dat er een groot scherm op de Grote Markt komt. Maar ondernemers in de stad zagen dat tot nu toe niet zitten, omdat de kosten per bezoeker eigenlijk niet terug waren te verdienen. Dat komt doordat de uitzendrechten hoog zijn en deze kosten met een groot scherm niet terug te verdienen zijn met opbrengsten uit hapjes en drankjes.

Nu de NOS de kosten per kijkende bezoeker heeft teruggebracht naar 75 cent, hoopt Swets dat er alsnog een groot scherm komt op de Grote Markt. Maar daar wil de gemeente nog niet aan, vertelt Swets. Daar gaat de gemeente pas naar kijken als er een aanvraag is. Ook heeft de gemeente nog geen uitspraken gedaan over een eventuele ‘soepele’ behandeling voor een aanvraag van zo’n scherm.

“Dat wordt nu ook versneld behandeld, zodra er een aanvraag binnenkomt. Misschien als Nederland verder komt in het toernooi, dat het alsnog kan. Maar dit is ook al heel mooi, zeker voor mensen in de wijken die samen willen kijken.”