Gemeente houdt vast aan wijknaam De Nieuwe Held: “Niet wenselijk om hier politiek op te bedrijven”

De nieuwe wijk tussen Gravenburg en De Held gaat ‘De Nieuwe Held’ heten. De fracties van D66 en GroenLinks hadden gevraagd om de naam te veranderen in De Heldin maar de gemeente voelt daar niets voor.

Andrea Poelstra van D66: “We zijn heel blij dat de straatnamen in deze wijk naar vrouwen vernoemd gaan worden. Maar ook de naam van de wijk zelf heeft symbolische waarde. Dat zouden we heel graag terug willen zien. Dat als je de wijk binnen komt, dat je begrijpt waar de straatnamen over gaan. De voorganger van de huidige wethouder, meneer Van der Schaaf, heeft in 2021 de suggestie voor De Heldin gedaan. Daarom verbaast het ons dat die naam niet is overgenomen.”

Kelly Blauw (PVV): “Moeten we ons als volksvertegenwoordigers hier mee bezighouden?”

De vragen leiden tot een rijk debat in de raad. Kelly Blauw van de PVV: “Ik vind dit wel een beetje woke-geneuzel. Moeten we ons als volksvertegenwoordigers hier nu mee bezig houden? Er spelen in onze gemeente grote problemen die aangepakt moeten worden. Ik ben wel benieuwd of D66 bezig wil om de geschiedenis te herschrijven of zullen we het gewoon zo laten en ons hier niet druk over maken?”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “De Held is niet een verwijzing naar een mannelijke held”

Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “De wethouder heeft het onlangs bij OOG Tv heel duidelijk uitgelegd dat er gekozen is voor een combinatie van symbolische- en historische waarde. De Held is niet een verwijzing naar een mannelijke held. Het verwijst de naar de polders die op deze plek gelegen hebben. We gaan Parijs toch ook niet eens Parisenne noemen? De symbolische waarde zien we terug in de straatnamen waarbij er vrouwen vernoemd worden.” Etkin Armut van het CDA: “Als raad moeten we hier vanaf blijven. We hebben een hele kundige straatnamencommissie.” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% van Groningen is het daar mee eens: “Het is niet wenselijk om hier politiek op te bedrijven. De straatnamencommissie opereert onafhankelijk en is prima in staat om dit goed te beoordelen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Komende jaren komen er veel straatnamen bij”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen legt uit dat men gekozen heeft voor de naam De Nieuwe Held: “De raad heeft de afgelopen jaren twee moties aangenomen: 1. vrouwen moeten vernoemd worden en 2. mensen met een slavernijverleden moeten vernoemd worden. De straatnamencommissie noemt het goed dat deze moties een meerderheid hebben gekregen. Het zal structureel een plek krijgen bij het geven van namen aan straten, plein en parken. En wat dat betreft wordt u als raad de komende jaren ook op uw wenken bediend. Er komen veel straten bij. In Meerstad, in de Suikerzijde en ook in De Nieuwe Held.”

“Patroon houden we vast”

Van Niejenhuis: “Bij de naam van de wijk De Nieuwe Held sluiten we aan bij het verleden. Het heeft niets met mannelijk of vrouwelijk te maken. We houden vast aan een patroon. Het is een goed gebruik om een wijk te vernoemen naar het gebied, de naam van een polder of van een boerderij. Dat patroon houden we vast. Het is goed dat we niet direct in een vrouwelijke variant gaan schieten.”