Gemeente en waterschappen in de strijd tegen plastic soup

De gemeente Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s houden in de week van 1 juli een actie tegen plastic soep.

Voor het derde achtereenvolgende jaar zetten ze zich in voor schoner oppervlaktewater, onder de noemer ‘Hart voor schoner water’. Er zijn volgende week diverse activitedeiten op en rond de Groningse en Noord-Drentse wateren. Het gaat onder meer om voorlichting, een busexcursie, jongereneducatie en schoonmaakacties.

Ook wordt op drie basisscholen in de stad aandacht besteed aan waterkwaliteit., de MilieuStewards laten zien dat ‘plastic soup’ geen ver-van-mijn-bed-show is, want ook in Groningen belandt veel te veel plastic in het water. Het gaat onder meer om snoepverpakkingen en sigarettenfilters.

Vrijdag 5 juli, de laatste dag van de actieweek, staat in het teken van Operatie Schepnet. Dat is een grote schoonmaakactie op en rond het Hoornsemeer en Paterswoldsemeer. Deelnemende leerlingen krijgen workshops en een tochtje met een rondvaartboot.