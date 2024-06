Gemeente en Holland Casino bereiken akkoord over aankoop oude locatie binnenstad

Foto: Joris van Tweel

De gemeente en Holland Casino hebben een akkoord bereikt over de aankoop van de voormalige locatie aan het Gedempte Kattendiep. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag laten weten.

In augustus 2017 woedde een grote brand in het casino, waarbij het gebouw zwaar beschadigd raakte en daarna gesloopt moest worden. “Inmiddels ligt de locatie al bijna zeven jaar braak”, vertelt Van Niejenhuis. “De afgelopen jaren is meerdere keren gevraagd wat er nu op deze plek gaat gebeuren. Holland Casino is van plan om een nieuw gebouw te realiseren in de gemeente Tynaarlo. Wij zijn de afgelopen periode in gesprek geweest over de aankoop van de grond in de binnenstad. Afgesproken is dat wanneer Holland Casino een bouwvergunning krijgt in Tynaarlo wij in bezit komen van de grond. Vooruitlopend kunnen we alvast wel aan de slag met het stedenbouwkundig kader met wat we op deze plek willen gaan realiseren.”

Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks maakt zich ondanks het antwoord wat zorgen: “Dit is heel mooi nieuws, maar het klinkt ook als een slag om de arm: dat we de grond pas krijgen als er een bouwvergunning is. Dat voelt alsof Holland Casino toch nog terug kan komen. Of zie ik dat verkeerd?” Van Niejenhuis: “Het casino wil de locatie niet zo maar loslaten. Ze willen eerst zekerheid. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.”

De wethouder geeft verder aan dat er geen planning bekend is. In Tynaarlo wordt hard gewerkt om alles in orde te maken, waarbij dit jaar nog flinke stappen gezet zullen worden.