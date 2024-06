Gemeente beproeft nieuw beleid voor standplaatsen: kramen moeten ’s nachts weg van pleinen in centrum, elders niet

Fish on the ice for sale . Fresh fish in market

Standplaatshouders met een (vaste) marktkraam in het centrum van Groningen moeten deze ’s nachts weghalen. Buiten het centrum mogen de eigenaren van bijvoorbeeld bloemen- en viskramen deze, in ieder geval de komende twee jaar, laten staan.

Dat schrijft het gemeentebestuur woensdagmiddag in een brief aan de gemeenteraad. Vorig jaar december ontstond er ophef onder standplaatshouders in Groningen met een vaste plek. De gemeente liet hen destijds (per abuis) weten dat zij hun kraam vanaf begin dit jaar elke nacht zouden moeten weghalen. De ondernemers zagen dit extra werk, ’s avonds en ’s morgens vroeg, niet zitten. Wethouder Bloemhoff beloofde toen eerst in gesprek te gaan met ondernemers en dat er voorlopig geen handhaving werd gepleegd.

Kramen mogen blijven staan, behalve op pleinen in het centrum

Ondernemers met een vaste standplaats buiten een aangewezen gebied in het centrum (de Grote Markt, de Vismarkt, de Nieuwe Markt en de Ossenmarkt) mogen hun kraam, in ieder geval de komende twee jaar, ’s nachts laten staan. Wel moeten de kramen bij noodsituaties, een evenement of andere activiteiten binnen twee uur verwijderd kunnen worden. Verkoopwagens moeten dus overal mobiel blijven. De gemeente gaat dit één keer per jaar controleren, met daarnaast een controle op het aantal vergunde vierkante meters.

Maar in het centrum gelden andere regels en dat betekent dat het beleid voor een aantal van de ondernemers, die hun kraam ’s nachts niet weg willen halen, wel gaat veranderen. Op de pleinen in het centrum van Groningen (Grote Markt, Vismarkt, Nieuwe Markt, Ossenmarkt) moeten de kramen ’s nachts hoe dan ook verdwijnen.

‘Overzichtelijkheid, veiligheid en beeldkwaliteit’

“Gelet op het gebruik van de ruimte voor andere functies, de overzichtelijkheid van de pleinen, de veiligheid en de beeldkwaliteit vinden we het niet wenselijk dat kramen, als ze niet gebruikt worden voor verkoop, in het centrum blijven staan,” schrijft het college. “De binnenstad is recentelijk vernieuwd. Het kloppende hart van de stad wordt ook in de avond en nacht veelvuldig gebruikt: door fietsers en voetgangers, door bezoekers in het uitgaansleven, tijdens evenementen, demonstraties en andere activiteiten. (…) Alles overwegende hebben wij besloten dat voor de duur van twee jaar standplaatshouders in het aangewezen gebied in het centrum van Groningen (Grote Markt, Vismarkt, Nieuwe Markt, Ossenmarkt) verplicht blijven hun kraam ’s nachts weg te halen. Zo blijft de openbare ruimte op onze pleinen optimaal beschikbaar voor onze levendige binnenstad.”

Het bovengenoemde beleid gaat, zo stelt de gemeente, gelden voor een periode van twee jaar. Daarna gaat het gemeentebestuur opnieuw kijken of alle bovengenoemde maatregelen werken zoals het college dat beoogt.