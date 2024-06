Geen promotie Groen Geel na late nederlaag tegen Bedum

Foto Andor Heij: Bedum - Groen Geel

“Ik heb even heel weinig te zeggen”, baalde Groen Geel trainer Willem den Hartogh. Zijn ploeg verloor zaterdag diep in verlenging met 1-0 van Bedum en liep zo promotie naar de tweede klasse mis. Bedum handhaaft zich op dat niveau.

“Ik ben zwaar teleurgesteld”, vervolgde Den Hartogh. “Ik had zo graag in de tweede klasse willen spelen. Dat is een heel mooi niveau voor ons”. Maar Bedum aanvoerder Robin ten Kate verstoorde die droom.

Bovenliggend

De finale van de nacompetitie werd bij PKC’83 gespeeld. Bedum kreeg de eerste kans, maar Groen Geel doelman Sebastiaan Meijwaard keerde de bal. Het was een matige wedstrijd waarbij beide ploegen steeds even de bovenliggend partij waren. Er waren dreigende momenten over en weer, maar weinig echte kansen. Thijs Boskamp was vlak voor rust gevaarlijk, maar Meijwaard was attent en plukte de bal voor de voeten van de doorgebroken Bedum aanvaller weg.

Kansen Groen Geel

Na de rust was het spelbeeld hetzelfde, maar dit keer met twee kansen voor Groen Geel. Menno Pot schoot na een scrimmage naast en ook een afstandsschot van Stan Ypenburg ging rakelings naast het doel van Lars van der Sluis.

Verlenging

In de eerste helft van de verlenging kopte Melle Gebben namens Groen Geel vrijstaand naast. In het tweede bedrijf stuitte Bart Apotheker van Bedum op Meijwaard. Meijwaard speelde een goede wedstrijd, maar was in de voorlaatste minuut van de wedstrijd niet bestand tegen de kopbal van Robin ten Kate.

Meer lef

Terwijl Bedum feestte alsof het kampioenschap was behaald, waren de druiven bij Groen Geel zuur: “Zonde van dat doelpunt in de laatste minuut uit een corner ”, zei den Hartogh. “Beide ploegen kregen weinig kansen. We kwamen er in de tweede helft wel wat lekkerder in. Maar we hadden misschien iets meer lef moeten tonen en meer druk op de bal moeten zetten”. Voor Groen Geel betekende de nederlaag opnieuw een jaar derde klasse. “Dat wordt geen makkelijke competitie. Er zijn een paar goede ploegen bijgekomen”, besloot Den Hartogh.

Bedum – Groen Geel 1-0 (nv). 119. Robin ten Kate. 1-0. Toeschouwers: 600.