Geen ijs, maar toch een race in Kardinge: studenten rijden EK met modelauto’s op waterstof

Het is zomer en ijs is in geen velden of wegen te bekennen in Kardinge. In de ijshockeyhal werd de afgelopen dagen geracet in de ijshockeyhal. Niet op ijzers, maar op vier wielen. Studenten uit heel Europa streden met zelfgebouwde modelauto’s, aangedreven door waterstof, om de Europese titel.

Studenten en docenten uit negen verschillende Europese landen deden mee aan het evenement, waarvoor ze een auto moesten maken die snel is, maar tegelijkertijd een zes uur lange race moeten kunnen volhouden. De teams kregen aan de start een beperkte hoeveelheid energie in de vorm van een batterij en een hoeveelheid waterstof. Daarnaast moeten de auto’s voorzien zijn van duurzame materialen.

Er werden meerdere prijzen uitgereikt aan het einde van het evenement. Wethouder Philip Broeksma had de eer om deze prijzen uit te reiken. De meeste rondes werden gereden door het Ostrov Team uit Polen, met 1495 afgelegde rondjes. Team ‘PGTE Henry Ford uit Bulgarije wist het zuinigst om te gaan met energy. Team ‘Strojka Opava’ uit Tsjechië won de ontwerpwedstrijd en team Alfa-NorthC van het Alfa College in Stad kreeg de aanmoedigingsprijs.

De kampioenschappen met op afstand bestuurbare modelauto’s op waterstof worden wereldwijd georganiseerd, in categorieën voor studenten van middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs. De races zijn bedoeld om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen te versterken en om de technici van de toekomst op te leiden op het gebied van energie. Het kampioenschap in Groningen werd georganiseerd door het Alfa-college, Noorderpoort, de Hanze en ENTRANCE.