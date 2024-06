Gasleiding geraakt bij werkzaamheden in tuin Hoogkerk, straat afgesloten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij werkzaamheden in een tuin aan de Reddingiusweg in Hoogkerk is zaterdagmiddag een gasleiding geraakt. Uit voorzorg is de straat afgesloten en moesten verschillende bewoners hun huizen uit.

De melding van een aardgaslekkage kwam rond 13.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het is mis gegaan bij het slaan van een paaltje in een tuin”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “De bewoners schrokken behoorlijk omdat het gepaard ging met het nodige gesis. Daarop is er alarm geslagen. Wij hebben als brandweer metingen uitgevoerd. Voor ons is het belangrijk om te weten of het gas naar de woningen toe gaat of dat het de lucht in trekt. Uit onze metingen blijkt dat het allemaal wat mee valt.”

Volgens de brandweer gaat het om een zogeheten huisaansluiting die geraakt is en gaat het niet om een transportleiding. Uit voorzorg werd de straat afgesloten en moesten ook een aantal bewoners tijdelijk hun woningen uit. “Wij hebben Enexis geïnformeerd. Zij komen ter plaatse om de leiding van twee kanten dicht te draaien. Daarna kan er begonnen worden met de reparatie van het lek.”