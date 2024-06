Garagesale verbindt bewoners in Thesinge en Sint Annen: “Er zijn altijd mensen op zoek naar de pot met honing”

Foto: ingezonden

Als de zon hoog aan de hemel had gestaan was de Garagesale in Thesinge en Sint Annen waarschijnlijk nog een groter succes geworden. Toch spreekt Janiene de Lange van de organisatie slechts van een klein smetje op een verder succesvol verlopen dag.

Hoi Janiene! Het is niet voor het eerst dat jullie een garagesale organiseren hè?

“De afgelopen jaren hebben we dit inderdaad ook gedaan. En ook gisteren was het weer een groot succes. Natuurlijk, je hebt verkoop. Maar wat nog veel leuker is, je hebt aanloop. Je raakt met mensen in gesprek. En dat is misschien ook wel de grootste winst van deze dag. Veel mensen die meedoen, doen niet mee vanwege de verkoop maar vanwege de gezelligheid. Doordat je als dorp samen iets organiseert brengt het de inwoners dichter bij elkaar.”

Voor mensen die het begrip niet kennen: een garagesale. Wat is dat precies?

“Ik zou het omschrijven als een soort rommelmarkt die in deze vorm makkelijker te organiseren is. Bij een rommelmarkt kun je denken aan kraampjes op een terrein ergens in het dorp. Je zult daar met je spullen naar toe moeten. Bij een garagesale leg je de spullen die je wilt verkopen in je garage. De deuren doe je open en de verkoop kan beginnen. Het is heel laagdrempelig en makkelijk.”

Hoeveel mensen deden er gisteren mee?

“Hier in Thesinge ging het om tien verkooppunten. Ik vermoed dat je in Sint Annen aan dezelfde aantallen moet denken, hoewel dat wel een compacter dorp is waar je een heel mooi rondje kunt lopen. Hier in Thesinge werd er van alles verkocht. Van tuingereedschap tot kinderspeelgoed en van keramiek tot vinylplaten. Ik denk dat er voor iedereen wel wat tussen zat. En de verkoop was ook prima. Veel deelnemers hebben echt wel wat ruimte gekregen op hun zolders.”

Trekt zo’n dag veel animo?

“Ja, toch wel. We maken natuurlijk altijd wat reclame voor zo’n dag. En er zijn altijd mensen die op zoek zijn naar de pot met honing. Die op zoek zijn naar dat ene pareltje dat uniek is. En je hebt een groep die het leuk vindt om te struinen. En daarbij helpen we elkaar ook als verkopers. Er kwam iemand bij me langs die op zoek was naar vinylplaten. Ik zei, dan moet je naar de buurvrouw want die heeft van alles op dat gebied. Zo doen we dat hier, haha.”

De regen viel gisteren zo nu en dan met bakken uit de hemel. In hoeverre is dat vervelend?

“Het was jammer. Het was ook niet alleen de regen maar ook de temperatuur. Zo nu en dan hoorde ik iemand zeggen dat diegene even naar binnen ging om even op te kunnen warmen. In juni verwacht je andere omstandigheden. Maar aan de andere kant: het was leuk, het was gezellig. En dit krijgt wat dat betreft ook sowieso een vervolg. De bedoeling is dat we dit volgend jaar weer gaan organiseren. Dus in principe zouden de schuurdeuren dicht kunnen om ze volgend jaar weer te kunnen openen.”