Fracties dringen opnieuw bij gemeente aan om groot EK-scherm mogelijk te maken: “Stad moet weer bruisen”

De fracties van Student & Stad, CDA en Stadspartij 100% voor Groningen doen opnieuw een verzoek aan de gemeente om een groot scherm op de Grote Markt mogelijk te maken waar de EK-wedstrijden van Oranje vertoond kunnen worden. Ook moeten horecaondernemers meer ruimte krijgen.

“Het was zondag een triest beeld”, vertellen Daan Swets van Student & Stad en Jalt de Haan van het CDA. “Om het terras van een horecagelegenheid in de Poelestraat waren hekken en doeken geplaatst vanwege de strikte regelgeving die er geldt voor het uitzenden van wedstrijden van het EK-voetbal. Wat ons betreft is dit niet het beeld dat je als gemeente wilt uitstralen. We willen immers graag die bruisende stad zijn.”

“Samen sport kijken werkt verbroedering en gemeenschapszin in de hand”

Volgens de politici zijn er meer redenen om er wat leuks van te maken. “We hebben het over het EK. Dat is een eindtoernooi. Bij uitstek is dat een evenement om samen te genieten van de belangrijkste bijzaak van het leven. Samen in een kroeg of op een plein voetbal kijken werkt verbroedering en de gemeenschapszin in de hand. In tijden van polarisatie is dat iets dat we harder dan ooit nodig hebben.”

“Wedstrijden na de poulefase op groot scherm”

De gemeente heeft eerder laten weten dat er geen grote schermen komen maar dat de wedstrijden wel betaald bekeken kunnen worden in Forum en de Oosterpoort. De fracties vinden dit krom. Zij stellen daarom voor om de wedstrijden van Oranje, die gespeeld worden na de poulefase, uit te zenden op grote schermen. “Om dit te kunnen doen is medewerking nodig van de gemeente maar ook van ondernemers die dit willen organiseren. Wij zouden graag zien dat de gemeente zich hier proactief in op gaat stellen. Daarnaast moet ons van het hart dat wij de huidige regels voor de horeca te streng vinden. Vergelijk de binnenstad tijdens dit EK met het WK in 2014. Dan zie je een wereld van verschil.”

Handhaving

De partijen beseffen dat bij het vertonen op schermen ook de handhaving goed geregeld moet zijn. “We weten allemaal dat er veel wordt gevraagd van politie en handhaving door bijvoorbeeld de vele demonstraties die de laatste tijd plaatsvinden. Maar we zouden echt willen vragen om te kijken naar wat er wel mogelijk is.” De vragen zullen woensdag beantwoord worden door het College.