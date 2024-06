Fotofabriek in de prijzen voor door AI gegenereerd kinderboekje StoryPrint

Foto via Fotofabriek

Fotofabriek heeft de Innovation Print Award 2024 van FUJIFILM voor haar product StoryPrint, waarmee mensen met behulp van AI een op maat gemaakte kinderboek kunnen genereren op basis van de interesses en voorkeuren van een kind.

Stephan de Vries, directeur van Fotofabriek, is blij met de prijs: “Het ontwikkelen van dergelijke software is niet alleen een kostbare aangelegenheid, maar ook een tijdrovend proces. Het winnen van de prijs vanuit de industrie zelf laat zien dat er geloof is in onze software en dat wij op de goede weg zijn. Dat hebben wij toch maar mooi geflikt in het hoge noorden!”

StoryPrint is een tool die op maat gemaakte kinderboeken kan genereren op basis van de specifieke verhaallijnen en informatie. Daarna kunnen mensen zelf foto’s toevoegen, waarna de software automatisch een uniek kinderboekje samenstelt.