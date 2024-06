Finales nacompetitie voor Be Quick 1887 en Gruno, VVK degradeert

Foto: Andor Heij

Be Quick 1887 (zat) heeft zaterdag de finale van de nacompetitie bereikt voor klassenbehoud. Gruno speelt de finale voor promotie naar de vierde klasse. VVK degradeerde.

Be Quick 1887 hoopt in de derde klasse te blijven en won in Zwartsluis vrij eenvoudig van DESZ. Het werd 3-1 voor de Groningers. Huub Liewes, Kay Dollenkamp en Mike Boekema scoorden voor Be Quick. Twee spelers van Be Quick raakten zwaar geblesseerd in deze wedstrijd. Be Quick speelt volgende week op neutraal terrein tegen het Drentse Elim, dat ook tegen degradatie vecht.

Gruno speelt de finale voor promotie naar de vierde klasse tegen Harkema Opeinde. Gruno won thuis na verlenging met 4-1 van Ternaard, Na 90 minuten stond het 1-1.

Het lukte Glimmen niet om te promoveren. In het Friese Oudemirdum werd met 3-2 verloren van NOK. Tim Oosterhof scoorde twee keer voor Glimmen, dat ook volgend seizoen in de vijfde klasse speelt.

VVK degradeerde naar de vijfde klasse. In Friesland werd met 4-1 verloren van VIOD Driesum. Tim van der Molen maakte de treffer voor VVK.